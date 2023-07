Dosadenie trestne stíhaného funkcionára na vedúcu pozíciu v policajnej inšpekcii vzbudzuje vážne obavy, tvrdí KDH

Informácia o spôsobe dosadenia trestne stíhaného funkcionára na vedúcu pozíciu v policajnej inšpekcii podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vzbudzuje vážne obavy o budúcnosť právneho štátu na Slovensku.

Hnutie zároveň zastáva názor, že politici nemajú zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, no na druhej strane nemajú policajní funkcionári robiť politiku. Ako ďalej uviedla v tlačovej správe hovorkyňa KDH Lenka Halamová, je to „náš postoj a zároveň podmienka spolupráce na úrovni budúcej vlády“.

Hnutie sa ďalej ohradilo voči tvrdeniam, že exminister Ivan Šimko bol nominantom KDH v úradníckej vláde a tvrdí, že do funkcie ho navrhla prezidentka Zuzana Čaputová. Šimko si v hnutí pozastavil členstvo. „Je tak na prezidentke, či svojho nominanta odvolá alebo nie,“ uzavrela Halamová.