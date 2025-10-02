Sršne odstavili športovú halu v trnavskej Modranke. Celá stena nám bzučí, povedala správkyňa – VIDEO

Pre inváziu sršňov prerušili prevádzku veľkej športovej haly v Areáli zdravia v trnavskej mestskej časti Modranka. Sršne sa dostali cez fasádny polystyrén a stenu až do vnútra haly, kde by mohli ohroziť ľudí. Preto bude hala podľa oznamu Mestských služieb mesta Trnava až do úplného vyriešenia situácie zatvorená.
„Celá stena nám bzučí, v hniezde ich môže byť podľa odhadov odborníkov aj tisíc, možno ešte viac,“ priblížila situáciu správkyňa areálu Adriana Schramková.
Proti sršňom už v stredu zasiahli hasiči, hniezdo sa im však nepodarilo zlikvidovať. Sršne boli podľa Adriany Schramkovej agresívne, napádali aj hasiča v ochrannom obleku. Vo štvrtok v likvidácii sršňov pokračovala špecializovaná deratizérska firma.
Mestské služby mesta Trnava, ktoré sa o areál starajú, pôvodne informovali, že v hale sa vyskytol sršeň ázijský, invazívny druh, nebezpečný pre včelárov, ovocinárov, deti aj alergikov. Podľa vyjadrenia Štátnej ochrany prírody ide v tomto prípade o sršňa obyčajného, vyhodnotili to na základe zaslaných fotografií. Podľa Adriany Schramkovej to vyzerá tak, ako keby boli v hale dva druhy sršňov, ktorí sa líšia veľkosťou aj sfarbením.
Výskyt sršňa ázijského bol na Slovensku zaznamenaný prvýkrát presne pred rokom v Palárikove v Nitrianskom kraji. Ide o invázny druh, ktorý sa pôvodne vyskytoval v juhovýchodnej Ázii. Tento druh sršňa predstavuje hrozbu pre zdravie, najmä pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodavý hmyz, ale aj pre ovocinárov, pretože spôsobujú škody aj na úrode ovocných stromov a vo viniciach.