Spomínať na 17. november 1989 už nestačí, podľa Rašiho musíme konať a nájsť zmier – VIDEO

Spomínať už nestačí. Je čas urobiť skutočné rozhodnutia, ktoré zmenia atmosféru na Slovensku. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.
„V pondelok si pripomíname výročie policajného zásahu proti študentom, ktorý odštartoval Nežnú revolúciu. Ako študent som v roku 1989 bol na námestiach aj ja. Mojou najväčšiu spomienkou je emócia tej doby. Pocit jednoty, spolunáležitosti, veľkej nádeje, ale aj pokory pred neznámou a neistou budúcnosťou. Boli sme tam spolu. Študenti, robotníci, lekári či inžinieri zjednotení víziou lepšieho slobodného Slovenska,“ uviedol Raši s tým, že dnes túto emóciu v spoločnosti hľadá márne.
Stratil sa rešpekt
„Máme všetko, po čom sme pred 36 rokmi túžili. Hranice sú otvorené, sloboda slova nie je obmedzovaná. Svojich zástupcov si slobodne volíme na miestnej, krajskej aj na celoštátnej úrovni. No spoločenský zmier a zjednotenie, zdá sa, hľadáme márne,“ doplnil Raši, podľa ktorého sa možno zabudlo, že na jeseň v roku 1989 sa na námestiach žiadalo o dialóg, diskusiu a rešpekt.
Vďaka novembru 1989 môžeme slobodne vysloviť svoj názor, Pellegrini apeloval aj na úctu k študentom – VIDEO
„No dnes prevládajú monológy, diskusie sa zmenili na hádky, a rešpekt, najmä rešpekt k inému názoru či politickému súperovi, sa jednoducho stratil,“ povedal predseda parlamentu. To je dôvodom, prečo spomínať podľa neho už nestačí ale je potrebné urobiť rozhodnutia, ktoré zmenia atmosféru na Slovenku.
Deň študentstva
„Zastavme nezmyselné politické boje, zastavme nenávisť a hnev a zomknime sa. Zomknime sa ako národ. Slovensko je naša krajina, naša vlasť a je len na nás, ako v nej budeme žiť my, naši starí rodičia, naše deti a naši vnuci. Nikto to za nás neurobí, iba my, ktorí máme zodpovednosť danú od ľudí. Rovnako predstavitelia opozície aj koalície. Súkromný aj verejný sektor,“ doplnil Raši. Predseda Národnej rady SR súčasne pripomenul, že 17. november je aj dňom študentstva.
Opozícia si pripomína november 1989, KDH hovorí o najväčšom vzopätí v dejinách a Remišová vyzýva na ochranu jeho odkazu – VIDEO
„Aj dnešní študenti sa podobne, ako kedysi my, hlásia o svoje slovo. Rastú, hľadajú si priestor, formujú si svoj pohľad na budúcnosť Slovenska. Možno ešte nedokonalo, možno zdanlivo naivne, možno až príliš odvážne. Ale je opäť len na nás, akú perspektívu im pripravíme. Či budú žiť v spoločnosti plnej nenávisti a hejtu, alebo im umožníme, aby sa zapojili aktívne a konštruktívne do formovania úspešného Slovenska,“ povedal Raši, ktorý vyzval na vedenie spoločného dialógu a konštruktívnej diskusie.
„Majme k sebe a svojim odlišným názorom rešpekt. Iba ak sa budeme rešpektovať, môžeme viesť dialóg alebo diskusiu, ktorá Slovensko posunie ďalej. A ja verím, že práve o to nám všetkým ide. Je čas konať,“ uzavrel predseda parlamentu.
17. novembra 1989 sa v ČSSR začala nežná revolúcia, udalosti, počas ktorých sa zrútil komunistický režim. 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939 a brutálny policajný zákrok proti nim na pražskej Národní třídě vyvolal rozhorčenie celej verejnosti a ďalšie protesty. K štrajku na vysokých školách v Československu sa pridali herci a od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN).
24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk. 29. novembra Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. 10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom. V ten istý deň prezident Gustáv Husák odstúpil a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.