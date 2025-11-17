Nežná revolúcia vrátila Slovensku demokraciu a ľudské práva, pripomína si Ústav pamäti národa

Pád komunistického režimu v novembri 1989 znamenal kľúčovú udalosť v dejinách Slovenska 20. storočia. Ako pripomína Ústav pamäti národa (ÚPN), vďaka Nežnej revolúcii bola na Slovensku obnovená demokracia a možnosť slobodne uplatňovať ľudské práva a slobody.
„Totalitný komunistický režim ničil tradičné hodnoty, porušoval ľudské práva, vykonával justičné zločiny a zneužíval vzdelávanie a kultúru na politické účely,“ uvádza hovorca ÚPN Michal Miklovič s tým, že je nevyhnutné oslavovať pád režimu, uctievať jeho obete a chrániť demokraciu pred snahami o jej obmedzenie.
Brutálny zásah proti demonštrácii študentov v roku 1989 viedol k pádu totality, Nežná revolúcia zmenila našu krajinu
17. november je jedným zo šiestich štátnych sviatkov – Dňom boja za slobodu a demokraciu, hoci už nie je dňom pracovného pokoja. Program dvojtýždenného Festivalu slobody vyvrcholí na výročie Nežnej revolúcie. Ústav pamäti národa si pripomenie deň položením vencov pri pamätníkoch obetiam komunizmu pod hradom Devín, na Jakubovom námestí a cintoríne Vrakuňa.
V Bratislave sa o 11.00 hod. uskutoční happening pred rekonštruovanou budovou ÚPN na Krížnej ulici, kde študenti Vysokej školy výtvarných umení nakreslia heslo „Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou“.