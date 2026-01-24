Spoluhráč Hancka z Atlética Madrid sa zranil na tréningu. Je jeho zdravotný problém vážny?

Vedenie klubu nešpecifikovalo, ako dlho sa bude Francúz liečiť a ani to, kedy by sa mohol vrátiť na súťažné trávniky.
Antoine Griezmann
Antoine Griezmann sa teší zo svojho gólu na 2:0 v zápase proti Slovanu Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024/2025. Madrid (Wanda Metropolitano), 11. december 2024. Foto: SITA/AP.
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Španielsky futbalový klub Atlético Madrid prišiel na istý čas o francúzskeho útočníka Antoina Griezmanna. Tridsaťštyriročný majster sveta z Ruska 2018 sa zranil počas piatkového tréningu.

Podľa správ z klubu ide o svalové problémy v oblasti ľavého stehna. Dĺžka absencie skúseného zakončovateľa zatiaľ nie je známa. Griezmann podľa vyšetrení utrpel „svalové zranenie nízkej závažnosti“. Predpokladá sa, že vynechá nedeľňajší domáci ligový zápas proti Mallorce.

Ako náhradník nastúpil v druhom polčase utorkového súboja Ligy majstrov proti tureckému Galatasarayu Istanbul, ktorý sa skončil deľbou bodov 1:1.

V aktuálnej sezóne zaznamenal Griezmann desať gólov v tridsiatich zápasoch naprieč všetkými súťažami. Atlético Madrid je štvrté v hodnotení La Ligy, na vedúci FC Barcelona stráca osem bodov.

