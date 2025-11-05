Niekdajší Griezmannov mentor skončil za mrežami za sexuálne zneužívanie maloletých

Na šesť rokov za mrežami bol odsúdený bývalý mentor francúzskeho reprezentačného futbalistu Antoina Griezmanna. Eric Olhats dostal taký trest za sexuálne zneužívanie maloletých.
Šesť mužov ho obvinilo z činov, ktoré sa údajne udiali v rokoch 1997 až 2002 a tiež v rokoch 2021 a 2022, keď boli všetci hráči mladší ako 15 rokov a pôsobili v klube Aviron Bayonnais FC. Griezmann nebol medzi žalujúcimi a vyjadril sa, že takéto incidenty nevidel ani nezažil.
Súd v juhofrancúzskom meste Bayonne nariadil Olhatsovi aj päť rokov súdneho dohľadu a povinnú liečbu. Okrem toho musí zaplatiť 30-tisíc eur odškodné a má zákaz vstupu na športové podujatia a akékoľvek aktivity s maloletými.
Olhats obvinenia poprel a tvrdil, že osoby „nehovorili pravdu o tom, čo sa stalo“. Prokurátorka Caroline Parizelová žiadala o osemročný trest, pričom zdôraznila, že Olhats si postupne vybudoval „vplyv a všadeprítomnosť v životoch týchto tínedžerov“.
Obžalovaní opisovali, že sa ich Olhats dotýkal na nohách alebo chrbte počas ciest autom, nútil ich k masturbácii a posielal nevhodné správy počas pôsobenia ako ich tréner.
Právnici obetí kritizovali Olhatsovo „tvrdohlavé popieranie“ a odmietanie ospravedlnenia. Olhats je známy ako skaut Griezmanna a jeho športový poradca až do roku 2017. Už v roku 1991 dostal podmienečný trest za nevhodné správanie voči maloletému.