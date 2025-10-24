Spoločnosti newcleo, Oklo a Blykalla podpísali dohodu o strategickom partnerstve pri rozvoji jadrového palivového ekosystému v USA

newcleo, európsky priekopník v oblasti jadrových reaktorov IV. generácie, a firma Oklo, ktorá sa zaoberá pokročilými jadrovými technológiami, oznámili spoločnú dohodu o vývoji infraštruktúry pre výrobu pokročilých palív v USA.
Po získaní príslušných povolení plánuje newcleo investovať v Spojených štátoch až 2 miliardy dolárov prostredníctvom investičného mechanizmu skupiny newcleo. Spolufinancovanie zvažuje aj švédsky vývojár pokročilej jadrovej technológie Blykalla s tým, že by v budúcnosti obstarával služby súvisiace s jadrovým palivom z týchto projektov.
Tieto investície majú pokryť viacero projektov pod dohľadom orgánov USA, podporiť transatlantickú spoluprácu zlepšujúcu energetickú bezpečnosť a zamerať sa na vytvorenie robustného a odolného palivového ekosystému. Konkrétne projekty a výšky investícií budú podrobne uvedené v pripravovaných finálnych dohodách.
Partnerstvo posilňuje schopnosti zapojených spoločností uspokojiť rastúci globálny dopyt po energii. Táto iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie a spoluprácu pri umiestňovaní a výstavbe zariadení na výrobu paliva a môže zahŕňať aj opätovné využitie prebytočného plutónia spôsobom, ktorý je v súlade s americkými bezpečnostnými predpismi.
„Štiepiť prebytočné plutónium je najlepší spôsob, ako sa zbaviť historického záväzku a pritom vytvoriť bohatý zdroj paliva pre najbližšiu budúcnosť. Môže to urýchliť vybudovanie pokročilých reaktorov s celkovým výkonom v gigawattoch a slúžiť ako prechodné palivo, kým sa rozvinie ekosystém obohacovania uránu a recyklácie použitého paliva,“ povedal Jacob DeWitte, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Oklo.
„Toto strategické partnerstvo dokazuje, že energetická nezávislosť závisí od pokročilých palív a využitia integrovaného uzavretého palivového cyklu. newcleo a jeho partneri sú pripravení prispieť k transatlantickej spolupráci poskytovaním čistej, bezpečnej a spoľahlivej energie. Táto dohoda dokazuje, že USA a Európa môžu byť v tomto sektore lídrami,“ povedal Stefano Buono, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti newcleo. Smerovanie rozsiahlych transatlantických investícií do amerického pokročilého jadrového priemyslu demonštruje partnerský záujem spoločností newcleo a Blykalla o americký trh, čoho súčasťou je podpora rozvoja technológií paliva a rýchlych reaktorov americkej spoločnosti Oklo.
„Dohoda o zapojení odborných znalostí spoločnosti newcleo v oblasti pokročilých palív do vývoja jadrových zariadení firmy Oklo a investícia 2 miliárd dolárov do americkej infraštruktúry a pokročilých palivových riešení je ďalším víťazstvom pre agendu americkej energetickej dominancie prezidenta Donalda J. Trumpa,“ povedal minister vnútra a predseda Národnej rady pre energetickú dominanciu Doug Burgum. „Táto vláda sa zaväzuje zvýšiť energetickú bezpečnosť, vytvárať viac amerických pracovných miest a zabezpečiť, aby Spojené štáty zostali na čele globálnej výroby a inovácií v oblasti energie, a som poctený, že môžem podporiť dnešné oznámenie na dosiahnutie týchto cieľov.“Uvedené partnerstvo zosúlaďuje súkromný kapitál s federálnymi prioritami, aby sa urýchlilo nasadzovanie pokročilých jadrových technológií a zároveň posilnila energetická bezpečnosť USA, transatlantická spolupráca a americké zásoby paliva.
O spoločnosti newcleo
Od svojho založenia v roku 2021 sa spoločnosť newcleo rýchlo etablovala ako inovátor v oblasti jadrovej energie. newcleo pracuje na návrhu, konštrukcii a prevádzke pokročilých modulárnych reaktorov (AMR) 4. generácie, ktoré sú chladené tekutým olovom a využívajú prepracované vyhorené jadrové palivo.
Prostredníctvom inovatívnej kombinácie existujúcich a osvedčených technológií a oživením modelu jadrového priemyslu založeného na výrobe a viacnásobnej recyklácii paliva zo zmesných oxidov sa spoločnosť newcleo snaží uzavrieť palivový cyklus a zároveň bezpečne vyrábať čistú, cenovo dostupnú a prakticky nevyčerpateľnú energiu potrebnú pre nízkouhlíkovú ekonomiku.
S obratom skupiny 70 miliónov eur v roku 2024, viac ako 570 miliónmi eur súkromného kapitálu a s vyše 100 partnerstvami a spoluprácami v celom jadrovom priemysle je rast skupiny newcleo podporovaný cielenými akvizíciami kľúčových spoločností s významnými skúsenosťami v oblasti jadrového inžinieringu, výroby a nakladania s odpadom.
Prostredníctvom svojich viac ako 1 100 vysokokvalifikovaných zamestnancov vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Švajčiarsku a na Slovensku, newcleo nielen rozvíja odbornosť a služby potrebné pre vlastné ambiciózne časové plány projektov skupiny, ale súčasne podporuje rozvoj dodávateľských reťazcov v segmente malých modulárnych reaktorov v Európe aj mimo nej.
Spoločnosť newcleo nedávno presunula svoje holdingové sídlo z Londýna do Paríža, aby sa mohla efektívnejšie zamerať na rozvoj aktivít v rámci kontinentálnej Európy a napĺňanie ambicióznych časových plánov a strategických projektov. Viac informácií na www.newcleo.com
O spoločnosti Oklo Inc.
Oklo Inc. vyvíja rýchle jadrové reaktory na zabezpečenie čistej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energie vo veľkom meradle, buduje domáci dodávateľský reťazec pre kritické rádioizotopy a rozvíja recykláciu jadrového paliva na premenu jadrového odpadu na čistú energiu. Oklo bolo prvé, ktoré získalo povolenie na lokalitu od Ministerstva energetiky USA pre komerčnú pokročilú jadrovú elektráreň, získalo palivo od Národného laboratória v Idahu a podalo prvú žiadosť o kombinovanú licenciu na pokročilý reaktor Národnej jadrovej regulačnej komisie USA. Oklo tiež vyvíja pokročilé technológie recyklácie paliva v spolupráci s Ministerstvom energetiky USA a národnými laboratóriami USA.
Informačný servis