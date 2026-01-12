Ruská strela Orešnik minulý týždeň údajne zasiahla letecké opravovne v Ľvovskej oblasti

Rusko v pondelok vyhlásilo, že minulý týždeň zasiahlo hypersonickou balistickou strelou Orešnik letecký opravárenský podnik nachádzajúci sa v západoukrajinskej Ľvovskej oblasti. Ide o prvý prípad, keď ktorákoľvek z bojujúcich strán zverejnila cieľ svojho útoku.
Údajne odveta
Moskva uviedla, že Orešnik odpálila v reakcii na vlastné tvrdenia, že Ukrajina podnikla dronový útok na jednu z rezidencií prezidenta Vladimira Putina, čo Kyjev poprel a Spojené štáty spochybnili. Išlo o druhý prípad, keď bola v boji použitá táto nová zbraň, ktorá je schopná niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
„V noci 9. januára boli ľvovské štátne letecké opravovne vyradené z prevádzky mobilným raketovým systémom Orešnik,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany. Agentúra AFP toto tvrdenie nevedela nezávisle overiť.
Ľvovskú oblasť potvrdili
Ukrajina potvrdila, že strela bola odpálená na Ľvovskú oblasť, ktorá sa nachádza blízko hraníc s EÚ, pričom zverejnila snímky údajných úlomkov strely.
Ukrajinské úrady tiež uviedli, že bol zasiahnutý „civilný cieľ“, ale o presnej polohe cieľa či rozsahu škôd neinformovali. „Nikdy sa nevyjadrujeme k tomu, kde presne došlo k zásahu,“ reagoval na otázku AFP hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat.