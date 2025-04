Spojené štáty podľa Kallasovej nevyužili všetky „páky“, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko

Spojené štáty nevyužili všetky „páky“, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko. Tvrdí to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá zároveň vyzýva na tvrdší postoj voči Rusku. Vraví, že Moskva s veľkonočným prímerím akurát „hrala o čas“.

„Nedodržali prímerie. Myslím si, že je jasné, že Rusko hrá všetky tieto hry, zdržiava a naozaj nechce mier,“ povedala Kallasová. „Myslia si, že čas je na ich strane, takže naozaj neukazujú žiadne dobré znamenia alebo dobrú vôľu,“ dodala estónska politička.

Umyje si Trump ruky?

Prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil, že odstúpi od snáh zastaviť vojnu na Ukrajine, ak nedôjde k rýchlemu pokroku zo strany Moskvy a Kyjeva. Americký líder neskôr povedal, že dúfa v mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou „tento týždeň“, pričom sľúbil „veľký obchod so Spojenými štátmi“ pre obe strany, ak sa podpíše prímerie.

Kallasová uviedla, že ruské oznámenie 30-hodinového prímeria cez víkend bolo obyčajným trikom zameraným na zastavenie Trumpovej „straty trpezlivosti“ s Kremľom. Uviedla tiež, že Kyjev a jeho európski podporovatelia dúfajú, že Washington zaujme tvrdší postoj voči Moskve predtým, než opustí od svojho mierového úsilia.

„Majú v rukách nástroje, ktoré môžu použiť na tlak na Rusko. Tieto nástroje ešte nepoužili. Ak teraz odchádzajú bez toho, aby použili nástroje, ktoré majú v rukách, potom je moja veľká otázka, prečo? Prečo nepoužívajú nástroje na skutočné ukončenie tejto vojny?“ podotkla Kallasová, ktorá sa obáva, že Trump by si mohol „umyť ruky“ od vojny na Ukrajine.

Sankcie musia pokračovať

EÚ bola doteraz vylúčená z mierových snáh vedených USA, ale Washington priznáva, že blok bude musieť byť v určitom štádiu súčasťou rokovaní vzhľadom na rozsiahle sankcie, ktoré uvalil na Rusko. Kremeľ zúfalo túži po zrušení ekonomických trestov ako súčasť akýchkoľvek rokovaní.

Kallasová však varovala, že EÚ by nemala zmierniť žiadne zo svojich sankcií voči Moskve, kým Rusko nepreukáže, že dodržiava akúkoľvek konečnú mierovú dohodu. „Musíme vidieť dôveryhodný dôkaz, aj zo strany Ruska, že dodržiavajú túto dohodu, skôr než urobíme kroky,“ povedala Kallasová. „Myslím si, že to musíme naozaj dotiahnuť do konca.“