Moldavská prezidentka Maia Sanduová si vie predstaviť zjednotenie s Rumunskom

Pre Moldavsko je čoraz náročnejšie zostať demokratickou a suverénnou krajinou, hovorí Sanduová.
Moldova Election
Moldavská prezidentka Maia Sanduová drží kyticu kvetov pri odchode z volebnej miestnosti po odovzdaní hlasu počas parlamentných volieb v Kišiňove v Moldavsku v nedeľu 28. septembra 2025. Foto: archívne, SITA/AP
Moldavská prezidentka Maia Sanduová v rozhovore pre britský podcast „The Rest is Politics“ vyjadrila podporu zjednoteniu Moldavska s Rumunskom, ak by sa konalo referendum o tejto otázke.

Sanduová, známa svojou proeurópskou orientáciou, poukazuje na čoraz väčšie ťažkosti, ktorým malá krajina ako Moldavsko čelí pri zachovaní demokracie, suverenity a odolnosti voči ruskej snahe ovplyvňovať región. „Ak by sme mali referendum, hlasovala by som za zjednotenie s Rumunskom,“ povedala prezidentka. Upozornila však, že podľa súčasných prieskumov verejnej mienky väčšina obyvateľov zatiaľ takéto zjednotenie nepodporuje.

Pod Sanduovej vedením Moldavsko podalo žiadosť o vstup do Európskej únie, čo prezidentka označila za „realistickejší cieľ“. Rokovania o vstupe do 27-členného bloku sa začali už minulý rok.

Moldavsko od februára 2022, odkedy trvá ruská invázia na Ukrajinu, čelí opakovaným narušeniam svojho vzdušného priestoru, keď sa nad jeho územím pohybujú drony a viackrát došlo k ich pádu na moldavskom území.

Moldavsko bolo historicky súčasťou Rumunska, a to počas medzivojnového obdobia až do anexie Sovietskym zväzom pred druhou svetovou vojnou. Nezávislosť vyhlásilo v roku 1991.

