Moldavská prezidentka Maia Sanduová si vie predstaviť zjednotenie s Rumunskom

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v rozhovore pre britský podcast „The Rest is Politics“ vyjadrila podporu zjednoteniu Moldavska s Rumunskom, ak by sa konalo referendum o tejto otázke.
Sanduová, známa svojou proeurópskou orientáciou, poukazuje na čoraz väčšie ťažkosti, ktorým malá krajina ako Moldavsko čelí pri zachovaní demokracie, suverenity a odolnosti voči ruskej snahe ovplyvňovať región. „Ak by sme mali referendum, hlasovala by som za zjednotenie s Rumunskom,“ povedala prezidentka. Upozornila však, že podľa súčasných prieskumov verejnej mienky väčšina obyvateľov zatiaľ takéto zjednotenie nepodporuje.
V Srbsku zatkli dvojicu, ktorá cvičila ľudí na boj proti moldavskej polícii
Pod Sanduovej vedením Moldavsko podalo žiadosť o vstup do Európskej únie, čo prezidentka označila za „realistickejší cieľ“. Rokovania o vstupe do 27-členného bloku sa začali už minulý rok.
Moldavsko od februára 2022, odkedy trvá ruská invázia na Ukrajinu, čelí opakovaným narušeniam svojho vzdušného priestoru, keď sa nad jeho územím pohybujú drony a viackrát došlo k ich pádu na moldavskom území.
EÚ zvažuje „skúšobnú dobu“ pre nových členov, pripúšťa aj možnosť vylúčenia
Moldavsko bolo historicky súčasťou Rumunska, a to počas medzivojnového obdobia až do anexie Sovietskym zväzom pred druhou svetovou vojnou. Nezávislosť vyhlásilo v roku 1991.