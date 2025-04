Spišská Nová Ves začne s rekonštrukciou zimného štadióna, Fond na podporu športu dal na projekt 5 miliónov

V Spišskej Novej Vsi sa po víkende odovzdaním staveniska začne s dlho očakávanou rekonštrukciou zimného štadióna. Informovala o tom v piatok pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová. Fond na podporu športu vlani zaradil tento štadión do Športovej infraštruktúry národného významu a podporil projekt sumou päť miliónov eur.

Celkovo ide na rekonštrukciu viac ako šesť miliónov eur, pričom zvyšná suma vo výške viac ako jeden milión eur predstavuje investíciu mesta. Predpokladaná doba rekonštrukcie je 450 dní, realizovať ju budú za plnej prevádzky štadióna.

„Na štadióne pribudne nová rolba, kompletne vymenia multimediálne zariadenia, ako je ozvučenie, kocka, efektové osvetlenie a turniketový systém. Na streche štadióna zrealizujú fotovoltiku na zníženie energetickej náročnosti prevádzky zimného štadióna,“ vymenovala Gondová. Práce sa podľa jej slov budú týkať aj rekonštrukcie a vybudovania nových šatní, sociálneho zázemia pre divákov, bufetov, business zóny, úpravy kancelárskych priestorov či vybudovania nového zázemia pre novinárov a náteru strešnej oceľovej konštrukcie.

„Za účelom odvlhčenia a výmeny vzduchu nad hlavnou hracou plochou je v pláne montáž vzduchotechnickej jednotky. Zároveň sa ráta s výmenou pôvodných mantinelov za nové flexibilné mantinely zodpovedajúce medzinárodným štandardom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ dodala.

Snahou mesta je rozšíriť ponuku kvalitných štadiónov na Slovensku, ktoré sú využiteľné svojimi parametrami nielen pre potreby hokejového klubu, ale i organizáciu zápasov slovenských reprezentačných výberov počas reprezentačných podujatí organizovaných Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a IIHF.

História ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi siaha do roku 1932, samotný zimný štadión vybudovali za 232 dní a otvorili v roku 1972. V roku 1986 tam zrealizovali druhú etapu prác, ktorá sa týkala zastrešenia a opláštenia štadióna, sociálnych zariadení či ozvučenia. V roku 2022 v meste uviedli do prevádzky novú tréningovú halu. V meste sa v minulosti konala Svetová zimná univerziáda, Majstrovstvá Európy juniorov i Majstrovstvá sveta skupiny C v ľadovom hokeji i ďalšie významné podujatia.