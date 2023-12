Špecializovaný trestný súd oslobodil obidvoch obžalovaných v kauze vraždy Niguta, rozsudok však nie je právoplatný

aktualizované 18. decembra, 15:23

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku Banská Bystrica v pondelok oslobodil obidvoch obžalovaných Radovana Vargu aj Ladislava Alföldiho. spod obžaloby zo skutkov obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Rozhodnutie senátu

U Radovana Vargu išlo o obžalobu za objednanie dvoch vrážd a u Ladislava Alföldiho o obžalobu z vraždy člena východoslovenského podsvetia Róberta Niguta.

Predseda senátu čítal rozsiahle odôvodnenie rozhodnutia, poukázal na výpovede mnohých svedkov, ktorí v prípade vypovedali, a objasňoval rozhodnutie senátu, ku ktorému dospel.

Tvrdenie proti tvrdeniu

„Nebolo bez vážnych pochybností preukázané, že by si mal vraždu objednať obžalovaný Radovan V.,“ uviedol sudca k jednému zo skutkov, pričom pri druhom skutku podľa neho pri druhej objednávke vraždy súd pochybuje, či k nej vôbec mohlo dôjsť.

Podľa súdu je otázne, či sa vražda Niguta vôbec stala. „Ale je jasné, že došlo k usmrteniu,“ uviedol sudca s tým, že nesedia však skutočnosti o strele.

„Celá dôkazná situácia je v pozícii tvrdenie proti tvrdeniu,“ dodal sudca. „Súd dospel k záveru, že nebolo jednoznačne preukázané, že sa skutok stal ako trestný čin,“ uzavrel predseda senátu.

Obžalovaní mali právo posledného slova

Čo sa týka náhrady škody, poškodení boli odkázaní na civilný proces. Obžalovaného Radovana Vargu na mieste prepustili z väzby na slobodu. Obhajkyňa Ladislava Alföldiho uviedla, že súd sa stotožnil s tým, že v prípade jej klienta išlo o nutnú sebaobranu. Rozsudok nie je právoplatný, pretože sa na mieste odvolal prokurátor, ktorý s rozhodnutím nesúhlasí. Rozhodovať bude Najvyšší súd SR.

Obžalovaní mali v pondelok aj právo posledného slova. „Som nevinný, tvrdím to od začiatku a budem to tvrdiť do konca života. Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ uviedol obžalovaný Radovan Varga, ktorému prokurátor v záverečnej reči navrhol trest 25 rokov odňatia slobody. „Z úkladnej vraždy som nevinný, ospravedlňujem sa pozostalým,“ povedal obžalovaný Ladislav Alföldi, pre ktorého prokurátor žiadal trest odňatia slobody na doživotie.

Neúspešná vražda

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry jedna objednávka vraždy bola dokonaná zastrelením príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta obžalovaným Ladislavom A. Inú objednávku úkladnej vraždy predtým práve Nigut nedokonal, keď neúspešne strieľal neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána Kakalejčíka.

Obidvaja obžalovaní pred súdom vinu popreli. Svedok a poškodený Kakalejčík vo februári na pojednávaní povedal, že neverí, že by si jeho vraždu objednal obžalovaný Radovan Varga. Spolupracujúci obvinený František Dora mladší ako svedok hovoril o ukrývaní Niguta a o dohode jeho likvidácie za 30-tisíc eur.