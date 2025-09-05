Matty Cash zachránil bod Poľsku v súboji proti Holandsku v kvalifikácii MS, neviditeľný Lewandowski striedal

Poľsko si vybojovalo cenný bod vo štvrtkovom náročnom zápase kvalifikácie o postup na budúcoročné futbalové majstrovstvá sveta, keď v Rotterdame remizovalo s domácim Holandskom 1:1. Hrdinom poľského tímu bol Matty Cash, ktorý desať minút pred koncom zápasu strelil vyrovnávajúci gól po skvelej strele spoza šestnástky, ktorú brankár Bart Verbruggen nedokázal zneškodniť.
Holandsko dominovalo počas väčšiny zápasu a vytvorilo si množstvo príležitostí, no nedokázalo ich premeniť na góly. „Vytvorili sme si šance v prvom polčase a možno sme mali viesť 2:0, čo by nám uľahčilo situáciu,“ priznal kapitán „Oranjes“Virgil van Dijk. „Samozrejme, remíza doma nie je pozitívna, ale taká je realita,“ doplnil.
Holandský tím mal viac ako dvojtretinové držanie lopty a v 28. minúte sa ujal vedenia po hlavičke Denzela Dumfriesa, ktorý využil rohový kop Memphisa Depaya. „Mali sme šance, ale neboli sme dostatočne efektívni,“ dodal Van Dijk.
Poľsko však ukázalo svoju silu a bojovnosť. Hostia skúšali šťastie najmä v protiútokoch. V druhom polčase Holanďania pokračovali v tlaku, no ich útoky boli neúčinné. Xavi Simons vystrelil v 68. minúte tesne vedľa a niekoľko ďalších pokusov skončilo na brankárovi Lukaszovi Skorupskom, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov.
Do poľského tímu sa ako kapitán vrátil útočník Robert Lewandowski, ktorý mal predtým spor s predchádzajúcim trénerom Michalom Probiezom, no v zápase bol takmer neviditeľný a v druhom polčase dokonca striedal.
Ďalší zápas odohrá Holandsko v nedeľu v Litve, zatiaľ čo Poľsko privíta Fínsko, ktoré je v tabuľke G-skupiny bodovo (7) na rovnakej úrovni ako Poľsko a Holandsko, pričom Holandsko odohralo o zápas menej.