Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa

Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila bunku nadnárodnej neonacistickej skupiny The Base (Základňa) propagujúcej nadradenosť bielej rasy, ktorú Európska únia, Veľká Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland označili za teroristickú organizáciu.
Hnutie založené v USA funguje prostredníctvom decentralizovanej medzinárodnej siete polovojenských buniek s cieľom vykonávať útoky a pripravovať sa na „rasovú vojnu“, uviedla polícia vo vyhlásení.
Polícia minulý týždeň zatkla troch podozrivých vrátane vodcu, ktorý je vo väzbe pre obvinenia z členstva v teroristickej organizácii, náboru, indoktrinácie a výcviku s teroristickými cieľmi a nelegálneho držania zbraní. Počas razií v provincii Castellón španielska polícia zhabala aj strelné zbrane a muníciu.
Skupinu založil v roku 2018 americký občan Rinaldo Nazzaro ako sieť radikálnych pravicových nacionalistov pripravujúcich sa na ozbrojený konflikt. Neskôr sa presťahoval do Petrohradu a získal ruské občianstvo, uviedol washingtonský think-tank Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie.
Minulý rok Európska únia zaradila skupinu The Base na svoj zoznam teroristických organizácií a uvalila na ňu sankcie.