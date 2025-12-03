Španielky obhájili titul v Lige národov, vo finále zdolali Nemky. Skórovali len hráčky FC Barcelona

Španielska ženská futbalová reprezentácia obhájila titul v Lige národov, keď po bezgólovom prvom súboji vo finálovej odvete zdolala v domácom prostredí výber Nemecka 3:0.
Španielky v odvete na madridskom štadióne Metropolitano pred takmer 56-tisíckami fanúšikov skórovali trikrát v druhom polčase. Do listiny strelcov sa zapísali hráčky FC Barcelona – dva góly dosiahla Claudia Pinová a jeden pridala Vicky Lópezová.
Španielky hrali bez trojnásobnej držiteľky Zlatej lopty Aitany Bonmatíovej, ktorá si v nedeľu poranila nohu na tréningu. Brankárka Cata Collová udržala čisté konto a výrazne prispela k úspechu tímu.
„Mali sme jeden cieľ, a to vyhrať, a to sme aj urobili. Atmosféra bola úžasná, fanúšikovia nás podporovali a bez nich by to nebolo možné,“ povedala Pinová.
Niekdajšia hráčka Atlética Madrid či Barcelona Jennifer Hermosová sa vrátila do tímu po škandále s bývalým prezidentom Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom a odohrala posledných desať minút zápasu.
„Som veľmi hrdá, že môžem nosiť tento dres a mohla som získať tento titul,“ povedala Hermosová.
Nemecká stredopoliarka Sjoeke Nüskenová vyjadrila sklamanie z prehry, no ocenila výkon tímu v prvom zápase. „Španielsko je neuveriteľne efektívne, musíme pracovať na zlepšení efektivity pred bránou,“ zhodnotila.
Španielky ako úradujúce svetové šampiónky obhájili prvenstvo v LN, kým Nemky zatiaľ naposledy získali veľkú trofej ešte na OH 2016.