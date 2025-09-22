Ousmane Dembélé je favorit na zisk Zlatej lopty, Bonmatiová môže získať tretí titul po sebe

Medzi nominovanými dominujú hráči Paríža Saint-Germain. FC Barcelona stavia na mladom Laminovi Yamalovi.
Germany Soccer Champions League Final
Francúzsky útočník v službách Paríža Saint-Germain Ousmane Dembélé je adept na zisk ocenenia Zlatá lopta 2025. Foto: SITA/AP
Francúzsky futbalový útočník Ousmane Dembélé z klubu Paríž Saint-Germain je favorit na zisk Zlatej lopty, prestížne ocenenie odovzdajú v pondelok večer v Paríži. Medzi ženami môže Aitana Bonmatiová zo španielskeho FC Barcelona získať tretí titul po sebe.

Dembélé v sezóne 2024/2025 nahradil v PSG Kyliana Mbappého a strelil 35 gólov, Parížanom pomohol k víťazstvu v Lige majstrov, domácemu treble a tiež do finále majstrovstiev sveta klubov.

„Je to pekné po úžasnej sezóne s PSG. Som jedným z favoritov, ale uvidíme, čo sa stane,“ povedal Dembélé pre periodikum Le Monde.

Medzi nominovanými z PSG sú aj Désiré Doué, Achraf Hakimi, Chviča Kvaracchelija, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha a brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý medzičasom prestúpil do Manchestru City.

Mladý talent Lamine Yamal z FC Barcelona, ktorý u Kataláncov prevzal číslo 10 na drese po hviezdnom Lionelovi Messim, je považovaný za nástupcu legendy. V minulej sezóne strelil 18 gólov a pomohol „blaugranas“ k triumfe La Lige aj Španielskom pohári. „Nesnívam o jednej Zlatej lopte, snívam o mnohých,“ povedal 18-ročný Yamal.

Medzi ďalších nominovaných patria Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Kylian Mbappé či Vinícius Júnior.

V ženskej kategórii je súboj otvorený. Bonmatiová, ktorá bola najlepšia hráčka na ME žien, môže uvedenú trofej získať tretíkrát bez prerušenia. Španielsko prehralo vo finále kontinentálneho šampionátu na penalty s Anglickom a FC Barcelona v máji podľahol londýnskemu Arsenalu vo finále Ligy majstrov.

Z anglickej reprezentácie sú nominované Lucy Bronzová, Hannah Hamptonová, Alessia Russová, Leah Williamsonová aj Chloe Kellyová, ktorá premenila rozhodujúci pokutový kop vo finále.

