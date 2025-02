Trénerka ženského výberu Španielska poprela akúkoľvek formu trestu pre Hermosovú - VIDEO

Trénerka španielskej reprezentácie futbalistiek Montserrat Toméová odmietla akékoľvek formu „trestu“ pre útočníčku Jennifer Hermosovú za to, že sa súdi s niekdajším prezidentom Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom.

V Madride aktuálne prebieha proces, v ktorom Rubiales čelí obvineniam za sexuálny útok pre nútený bozk a za údajný nátlak na Hermosovú, aby incident zľahčovala. Všetko spustila nevyžiadaná pusa na ústa futbalistky po finále MS žien v lete 2023 zo strany vtedajšieho šéfa španielskeho futbalu.

Z futbalistky sa stala ikona

Konanie Rubialesa vyvolalo celosvetové pobúrenie. Viedlo to až k jeho vynútenej rezignácii a z Hermosovej sa stala ikona boja proti machistickej kultúre a sexizmu v športe.

Štyridsaťsedemročný Rubiales označil bozk za nevinnú „pusu medzi oslavujúcimi priateľmi'“ a poprel akýkoľvek nátlak. Vypovedať by mal v najbližších dňoch.

Nová trénerka ju nepovolala

Toméová prevzala kormidlo ženskej reprezentácie futbalistiek Španielska v septembri 2023 po Jorgem Vildovi, ktorý tiež čelí obvineniam za pokus o nátlak na Hermosovú.

Najlepšiu zakončovateľku španielskej reprezentácie vynechala z prvej nominácie, no zdôvodnila to výsostne športovými problémami. Hermosová podľa nej nemala dostatočne natrénované, keďže v klube absolvovala len niekoľko minút.

„Prechádzala veľmi nepríjemnou situáciou a mediálny tlak, ktorý sme mali, ma prinútil rozhodnúť sa. Boli tam iné hráčky v lepšej pozícii reprezentovať tím. Bola to výnimočná situácia a my sme ju chránili pred médiami, ale všetko je samozrejme absolútne športové rozhodnutie. Nebol to trest,“ vyhlásila Toméová.