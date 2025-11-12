Útočník alebo obeť konšpirácie? Rubiales naďalej popiera vinu a tvrdí, že Hermosovej sa pred bozkom pýtal na povolenie - VIDEO

Bývalý šéf Španielskej futbalovej federácie odmieta obvinenia zo sexuálneho napadnutia a kritizuje politické pozadie prípadu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Luis Rubiales
Niekdajší prezident Španielskej kráľovskej futbalovej federácie Luis Rubiales. Foto: archívne, SITA/AP
Španielsko Futbal

Bývalý prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales, ktorý bol odsúdený za sexuálne napadnutie futbalistky Jenni Hermosovej, stále tvrdí, že je nevinný a stal sa obeťou „konšpirácie extrémnej ľavice“.

Rubiales dostal pokutu 10 800 eur za násilný bozk na ústa Hermosovej počas odovzdávania medailí po finálovom víťazstve Španielska na majstrovstvách sveta žien v Sydney v roku 2023. V televíznom programe El Chiringuito teraz uviedol, že bozk bol „konsenzuálny“ a že sa Hermosovej spýtal na povolenie.

„Ako prezident som mal byť pokojnejší a viac inštitucionálny, ale neospravedlňujem sa, pretože som sa jej spýtal a ona súhlasila,“ povedal. Jeho právnik oznámil, že sa odvolá na Najvyšší súd po tom, čo španielsky odvolací súd potvrdil pokutu.

Rubiales vydal knihu „Killing Rubiales“, v ktorej opisuje, ako sa stal obeťou „verejnej popravy“ a „náhleho extrémistického ľavicového hnutia“, ktoré vytvorilo „paralelnú realitu“ na politické účely, aby ochránilo španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.

Španielsky trestný zákonník považuje nevyžiadaný bozk za sexuálne napadnutie, ktoré zahŕňa všetky formy sexuálneho násilia. Tento incident vyvolal celosvetový rozruch, viedol k Rubialesovmu odstúpeniu, trojročnému zákazu činnosti vo futbale a dlhodobým problémom federácie.

Jennifer Hermosová, najlepší strelkyňa španielskej ženskej reprezentácie, sa stala symbolom boja proti sexizmu a mačistickej kultúre vo futbale.

Rubiales je tiež predmetom vyšetrovania finančných nezrovnalostí spojených s presunom Španielskeho superpohára do Saudskej Arábie, ktoré sa týkajú spoločnosti vlastnenej bývalým obrancom Barcelony Gerardom Piquém. „Nikdy som nebral provízie, naopak, zabránil som ich vzniku v RFEF,“ uviedol Rubiales.

