Sovietske invázie Maďarska a Československa boli nesprávne, Putin ich označil za chybu

Sovietske invázie Maďarska a Československa boli podľa ruského vodcu Vladimira Putina „nesprávne“ a „chyba“.

Vyhlásil to počas Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku, informuje spravodajský portál BBC. Putin, ktorý vo februári 2022 spustil nevyprovokovanú inváziu na Ukrajinu a vyvolal najväčšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny, tiež povedal, že krajiny by nemali robiť v zahraničnej politike nič, čo by „ubližovalo záujmom iných ľudí“.

Washington podľa neho nemá „žiadnych priateľov, len záujmy“, povedal ruský vodca. Spojené štáty tiež podľa neho robia rovnaké chyby ako Sovietsky zväz.

Sovietska invázia Maďarska sa odohrala v roku 1956 a boje si vyžiadali najmenej 2 600 mŕtvych. O dvanásť rokov neskôr sovietski vojaci s vojakmi ďalších krajín Varšavskej zmluvy vtrhli do Československa. O život prišlo zhruba 137 ľudí.