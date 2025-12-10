Soul protestuje proti preletom ruských a čínskych vojenských lietadiel v blízkosti jeho vzdušného priestoru

Juhokórejská vláda v stredu oznámila, že podala protest voči Číne a Rusku po tom, čo ich vojenské lietadlá deň predtým vstúpili do kórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ). Sťažnosť bola doručená vojenským atašé oboch krajín v juhokórejskom hlavnom meste.
Juhokórejské stíhačky vzlietli k čínskym a ruským lietadlám. Moskva a Peking potvrdili spoločné manévre
„Naša armáda bude aj naďalej aktívne reagovať na aktivity lietadiel susedných krajín v rámci KADIZ v súlade s medzinárodným právom,“ uviedol Lee Kwang-suk, generálny riaditeľ odboru medzinárodnej politiky na ministerstve obrany.
Soul v utorok informoval, že v reakcii na vstup čínskych a ruských strojov do KADIZ vyslal stíhacie lietadlá „na prijatie taktických opatrení v prípade nepredvídaných okolností“. Podľa armády boli lietadlá zaznamenané ešte pred vstupom do zóny, v ktorej štáty monitorujú pohyb cudzích strojov z bezpečnostných dôvodov, hoci ešte nejde o ich vzdušný priestor.
Čína aj Rusko neskôr potvrdili, že prelety lietadiel boli súčasťou ich pravidelného vojenského cvičenia.