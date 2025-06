Prečo sú Brazílčania takí dobrí na MS klubov? Má to svoje dôvody - VIDEO

Je známych 12 zo 16 účastníkov osemfinále majstrovstiev sveta klubov vo futbale v USA a jedna vec je zrejmá na prvý pohľad.

Do vyraďovacej časti postúpili všetky štyri brazílske tímy. Palmeiras a Flamengo svoje skupiny vyhrali, resp. Botafogo a Fluminense idú ďalej z druhého miesta.

„Všetci víťazi Copa Libertadores z posledných rokov postúpili do druhého kola. Všetky brazílske tímy ponúkli silnej európskej klubovej scéne tvrdú konkurenciu a nadchli desiatky miliónov fanúšikov doma. Pre brazílskych fanúšikov sa po rokoch prehier s európskymi tímami v súťažiach FIFA opäť objavila nádej,“ napísala agentúra AFP.

Už aj štvrťfinále

Brazília už má aj istotu jedného miesta vo štvrťfinále. To preto, že Botafogo a Palmeiras sa stretnú v sobotu vo vzájomnom osemfinálovom zápase. Ďalší dvaja brazílski zástupcovia budú mať európske výzvy. Flamengo v nedeľu nastúpi proti Bayernu Mníchov a Fluminense sa v pondelok stretne s Interom Miláno.

„Náš základný cieľ na tomto turnaji bol osemfinále, ale to nie je konečný cieľ. Určite chceme dosiahnuť viac,“ povedal stredopoliar Fluminense Jhon Arias po remíze 0:0 s juhoafrickým Mamelodi Sundowns.

Z 12 zápasov, ktoré brazílske tímy odohrali v skupinovej fáze MS klubov, sa skončil ich prehrou iba jeden. Bilancia 6 víťazstiev – 5 remíz – 1 prehra je pozoruhodná. A tá jediná prehra Botafoga s Atléticom Madrid (0:1) prišla v čase, keď mal brazílsky zástupca už istotu postupu do osemfinále.

Čo pomáha Brazílčanom?

Brazílčanom pomáhajú okrem nespornej hráčskej kvality dva faktory – ich kluby sú iba v polovici sezóny, na rozdiel od európskych klubov, ktoré ju už skončili.

A ich hráči výrazne lepšie ako napríklad Európania znášajú vlnu horúčav, ktorá zaplavila mestá USA, kde sa hrá klubový šampionát. Zatiaľ posledným brazílskym víťazom MS klubov bol Corinthians v roku 2012 po finálovom triumfe nad Chelsea.

O jedno z najväčších prekvapení skupinovej fázy sa postaralo Botafogo výhrou nad Parížom Saint-Germain (1:0), ktorý je úradujúci šampión Ligy majstrov. Tréner PSG Luis Enrique po zápase povedal, že nikto proti jeho tímu lepšie nebránil v celej tejto sezóne ako práve Botafogo.

Prečo nehrali otvorene?

„Futbalový cintorín je plný favoritov. Takmer nikto sa nemôže otvorene postaviť proti PSG. Mohol by som to skúsiť? Mohol by som, ale v súťaži tohto druhu by to bolo veľké riziko. Preto sme pozorne bránili a hrali organizovane,“ upozornil tréner Botafoga Renato Paiva.

A ešte jedno narýchlo pripravené porovnanie. Brazílske tímy sú v Južnej Amerike také konkurencieschopné, že vyhrali posledných šesť ročníkov Copa Libertadores vrátane piatich čisto brazílskych finále.

Ich regionálna prevaha je viditeľná aj na MS klubov, keďže ich dvaja argentínski rivali na turnaji – Boca Juniors a River Plate, sa nedokázali dostať cez skupinovú fázu. Na druhej strane v brazílskych tímoch sa nájdu aj lídri z iných krajín Južnej Ameriky.

Chváli aj Guardiola

Hráč Flamenga Giorgián de Arrascaeta je Uruguajčan. Kľúčovým hráčom Botafoga je Venezuelčan Jefferson Savarino. Fluminense sa veľmi spolieha na Kolumbijčana Jhona Ariasa. Palmeiras verí, že ďalšie góly prídu od Argentínčana Flaca Lópeza. A nikto z nich nikdy nehral v Európe.

„Veľa dobrých vecí v celej histórii, ktoré sa dejú vo futbale, pochádza z Južnej Ameriky. Najväčší hráči pochádzajú odtiaľ a nie sú to len Brazílčania,“ zopakoval starú pravdu tréner Manchestru City Pep Guardiola.