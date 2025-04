Šofér autobusu ukradol šesť eur a prišiel o dôchodok 74-tisíc eur

Japonský šofér autobusu s 29-ročnou praxou prišiel o svoj dôchodkový balík v hodnote asi 74-tisíc eur po tom, ako ho prepustili za krádež cestovného v hodnote asi šesť eur.

Mesto Kjóto prepustilo muža, ktorého meno nezverejnili, po tom, čo ho bezpečnostná kamera v jeho autobuse usvedčila, ako si v roku 2022 privlastnil tisíc jenov (6,17 eura).

Muž týmto previnením prišiel o dôchodkový balík v hodnote viac ako 12 miliónov jenov (viac ako 74-tisíc eur). Zažaloval mesto, ale prípad nakoniec prehral. Súd síce rozhodol, že trest bol neprimeraný, ale najvyšší súd vo štvrtok vydal konečné rozhodnutie v prospech mesta a obnovil pôvodný trest.

Podľa najvyššieho súdu v krajine správanie muža mohlo podkopať dôveru verejnosti v systém a správne fungovanie autobusovej dopravy.

Mesto Kjóto rozhodnutie privítalo. „Všetci šoféri autobusov pracujú samostatne a nakladajú s verejnými peniazmi. Túto spreneveru sme brali veľmi vážne. Ak by naše prísne opatrenia neboli akceptované, mohlo by to mať za následok naštrbenie dôvery verejnosti,“ povedal Šiniči Hirai, úradník kjótskeho úradu pre verejnú dopravu.