Sociálne zariadenia dostanú v budúcom roku vyšší príspevok, štát to bude stáť takmer 26 miliónov eur

Budúci rok by sa mal zvýšiť finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb v niektorých sociálnych zariadeniach. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Finančný príspevok bude určený najmä na spolufinancovanie nákladov na mzdy a odvody zamestnancov. Štátny rozpočet by to malo stáť takmer 26 mil. eur.

„Úprava výšky finančného príspevku vychádza zo zvýšenia nákladovosti sociálnych služieb a potreby zohľadnenia vývoja zvyšovania miezd zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb vzhľadom na medziročný vývoj minimálnej mzdy a jej výšku,” zdôvodňuje návrh ministerstvo.

Medziročné udržanie miery spolufinancovania je podľa neho v záujme ich dostupnosti a udržateľnosti.

Vyššie príspevky sa budú týkať sociálnych zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, rovnako zariadení krízovej intervencie, čo sú nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania a podobne, ako aj nocľahárne, ak je poskytovateľom sociálnej služby neverejný poskytovateľ.