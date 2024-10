Sobášiť by mohli aj starostovia a starostky obcí bez matričného úradu, navrhuje Progresívne Slovensko

Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Progresívne Slovensko (PS) navrhujú, aby mohli sobášiť aj starostovia a starostky obcí, ktoré nevedú matričný úrad.

Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú do parlamentu predložili poslanec Richard Dubovický a poslankyne Jana Hanuliaková a Veronika Veslárová.

Snúbenci si veľmi nevyberú

Zákon by mohol umožniť, aby snúbenci mohli uzavrieť manželstvo pred orgánom obce, prípadne mestskej časti, a to aj vtedy, ak tento orgán nevedie matriku.

„V súčasnosti orgán obce alebo mestskej časti (starosta, starostka), ktorá patrí do územného obvodu matričného úradu, ale nevedie matričný úrad, nemôže uzatvárať manželstvo. To znamená, že snúbenci si nemôžu vybrať, či uzavrú manželstvo pred starostom/starostkou obce, v ktorej žijú,“ uvádzajú predkladatelia v predloženom materiáli.

V praxi to podľa nich vedie k situáciám, keď by snúbenci chceli, aby ich zosobášil starosta či starostka obce kde žijú, a v ich obci, ale orgán obce, ktorá vedie matričný úrad územného obvodu nie vždy vyhovie ich požiadavke na výber miesta.

Podľa predkladateľov nejestvuje dôvod, pre ktorý by sa možnosť sobášiť nemohla rozšíriť aj na orgány obce, ktoré nevedú matriku a podľa zákona nie sú matričným úradom.

Týka sa to dvoch zákonov

„Návrhom zákona by sa rozšírilo portfólio služieb verejnej správy pre občanov, ktorí by mohli uzavrieť manželstvo v územnom obvode matričného úradu a v praxi by to vytváralo priaznivejšie možnosti pre snúbencov pre výber miesta aj osoby, ktorá ich oddá,“ uvádzajú predkladatelia v návrhu.

Novela by sa dotkla zákona o rodine, a tiež zákona o matrikách. Návrh by mohol podľa predkladateľov mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, a tiež na služby verejnej správy pre občana. Vplyv na rozpočet verejnej správy návrh nepredpokladá.