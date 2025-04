SNG vysvetlila dôvod zamietnutia výpožičky zbierkových predmetov do USA, poukázala aj na zlyhanie exzamestnankyne

Slovenská národná galéria (SNG) sa ohradila voči informáciám o zmarení spolupráce so Spojenými štátmi americkými. Ako vyplýva zo správy vypracovanej galériou, ktorú sprostredkovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ide o reakciu na článok na portáli Interez, ktorý sa týka výpožičky diel maliara Ladislava Mednyánszkého.

Odmietnutie výpožičky kvôli nevysporiadaným vlastníckym právam

„Článok nespravodlivo navodzuje dojem, že nové vedenie galérie zmarilo významnú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými tým, že zamietlo žiadosť o výpožičku dvoch zbierkových predmetov – konkrétne diel Ladislava Mednyánszkého „Spútaný (Otrok)” a „Kľačiaci odsúdenec” – určených na výstavu v súkromnej galérii Wrightwood 659 v Chicagu,“ uvádza správa SNG na margo článku, ktorý vyšiel v piatok 4. apríla.

Galéria zdôraznila, že jej vedenie si zakladá na odbornosti a transparentnosti, no v predmetnom prípade bolo nútené odmietnuť, vzhľadom na nevysporiadané vlastnícke práva predmetných diel. „Po dôslednom preskúmaní dostupnej dokumentácie bolo zistené, že chýbajú relevantné právne záruky, ktoré by zabezpečili ochranu zbierkových predmetov pred možným zabavením počas ich pobytu mimo colného územia EÚ. Vzhľadom na ich štátnu povahu a hodnotu preto galéria nemohla udeliť súhlas na ich dočasný vývoz do USA,“ ozrejmuje SNG.

Obvinenia voči bývalej zamestnankyni Márie Bohumelovej

Vedenie galérie tvrdí, že zlyhanie nastalo aj na strane bývalej zamestnankyne, vtedajšej riaditeľky úseku správy zbierok a fondov, Márie Bohumelovej. Tá bola v čase schvaľovania vývozu vo výpovednej lehote. „Táto skutočnosť vzbudzuje pochybnosti o jej úmysloch a odbornej zodpovednosti, nakoľko riadne neupozornila na nevysporiadané vlastnícke práva k dielam a nepredložila potrebné právne garancie. Vedenie SNG považuje jej konanie za pokus o nelegitímne vyvezenie vzácnych diel, čím ohrozila reputáciu a vlastnícke práva galérie,“ tvrdí vedenie SNG.

Bohumelová tiež podľa neho kládla veľký dôraz na presadenie výpožičky diel pre výstavu s názvom The First Homosexuals: The Birth of a New Identity, 1869–1939 organizovanú nadáciou Alphawood Foundation – súkromnou inštitúciou podporujúcou práva LGBTQ+ komunity a osôb žijúcich s HIV/AIDS, čo vyvoláva zvláštne otázky. Vedenie SNG tiež zdôraznilo, že dôvodom odmietnutia výpožičky bola len ochrana verejného majetku a nemá žiadnu súvislosť s tematikou výstavy.