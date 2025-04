Česká pivná kultúra sa uchádza o zápis do zoznamu UNESCO

Česká pivná kultúra, ktorá čelí poklesu návštevnosti krčiem, sa uchádza o zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Česká tradícia výroby piva je staršia ako tisíc rokov a pivo je všadeprítomné v českej histórii a kultúre. Krajina má viac ako 550 pivovarov, vrátane 500 malých, ktoré vznikli počas boomu v priebehu ostatných dvoch desaťročí.

Českí pivovarníci zamestnávajú asi 65-tisíc ľudí a ročne vyrobia približne 20 miliónov hektolitrov piva.

Mnohí českí pivári sa však obracajú na supermarkety, aby ušetrili, čo vedie k poklesu návštevnosti krčiem.

Gabriela Galetková, mediálna konzultantka, dúfa, že medzinárodné uznanie pomôže oživiť tradíciu stretávania sa v typických českých krčmách.

„Česká pivná kultúra je o stretávaní sa s ľuďmi v typickej českej krčme,“ povedala Galetková.

Podľa Tomáša Slunečka, predsedu Českého zväzu pivovarov a sladovní, si česká pivná kultúra zaslúži miesto v zozname UNESCO vďaka svojej „globálnej reputácii“.

Spotreba piva v Česku, ktoré má 10,9 milióna obyvateľov, bola v roku 2023 na svetovo vedúcej pozícii so 128 litrami na osobu. Pred desiatimi rokmi to však bolo priemerne 143 litrov na osobu. Mnohí to pripisujú tomu, že ceny piva sa počas ostatnej dekády zdvojnásobili.