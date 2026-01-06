Sneh a poľadovica trápia európsky kontinent. Vo Francúzsku zomreli v dôsledku zimného počasia piati ľudia

Na amsterdamskom letisku Schiphol pokračoval druhý deň masívny výpadok leteckej prepravy – v utorok bolo zrušených viac než 400 letov a cestujúci čelili dlhým radom.
Hungary Winter Weather
Európu sužuje mraživé počasie. Zasnežená autá v uliciach Budapešti 6. januára 2026. Foto: Zoltan Balogh/MTI via AP
Mrazivé zimné počasie spôsobilo v utorok viacero rozsiahlych komplikácií pri cestovaní naprieč Európou, pričom vo Francúzsku si nehody súvisiace s počasím vyžiadali päť obetí.

V juhozápadnej časti krajiny zahynuli traja ľudia po nehodách na poľadovici, ďalší vodič zomrel po páde auta do rieky Marne pri Paríži a piata obeť zahynula po zrážke s nákladným vozidlom východne od francúzskej metropoly.

„Uplynulá noc bola doposiaľ najstudenšia počas tejto zimy,“ informoval Britský meteorologický úrad, pričom pre takmer celé územie Veľkej Británie platili výstrahy pred sneženímpoľadovicou.

Britain Extreme Weather
Mrazivé počasie vo Veľkej Británii. Londýn, 6. január 2026. Foto: AP Photo/Frank Augstein

V Škótsku zostalo v utorok zatvorených viac než 300 škôl a železničná doprava bola vážne narušená. Obnovila sa však prevádzka na letiskách v Liverpoole a Aberdeene, ktoré boli v pondelok pre mráz zatvorené.

Na amsterdamskom letisku Schiphol pokračoval druhý deň masívny výpadok leteckej prepravy – v utorok bolo zrušených viac než 400 letov a cestujúci čelili dlhým radom. Vlaky holandského štátneho dopravcu NS začali premávať až po 10.00 h, a to v obmedzenom režime.

Germany Weather
Čerstvá bohatá snehová nádielka v Nemecku, 6. január 2026. Foto: AP Photo/Michael Probst

Vo Francúzsku zostalo v utorok uzavretých viacero menších letísk, ale hlavné parížske letiská Orly a letisko Charlesa de Gaulla fungovali bez zrušených letov.

Maďarsko v utorok tiež bojovalo už s druhým dňom intenzívneho sneženia, pričom niektoré cesty a železnice, najmä na severovýchode, boli neprejazdné. Minister výstavby a dopravy vyzval obyvateľov, aby cestovali len „v nevyhnutných prípadoch“.

Na Balkáne sneženie aj povodne

Sneženie a silné dažde spôsobili v niektorých častiach Balkánu výpadky dodávok elektriky a povodne.

V Bosne podľa miestnych úradov zomrela v súvislosti so zlým počasím jedna žena, ktorá v sarajevskej nemocnici podľahla zraneniam, ktoré jej v pondelok spôsobil pád stromu pod ťarchou snehu. V bosnianskej metropole napadlo cez víkend takmer 40 centimetrov snehu.

V okolí Mostaru na juhu Bosny sa vylialo niekoľko riek, na východe krajiny vyhlásili úrady núdzový stav pre prudko stúpajúcu hladinu rieky Drina. Silné dažde zasiahli aj Albánsko, Kosovo a Čiernu Horu.

