Sneh a poľadovica trápia európsky kontinent. Vo Francúzsku zomreli v dôsledku zimného počasia piati ľudia

Mrazivé zimné počasie spôsobilo v utorok viacero rozsiahlych komplikácií pri cestovaní naprieč Európou, pričom vo Francúzsku si nehody súvisiace s počasím vyžiadali päť obetí.
V juhozápadnej časti krajiny zahynuli traja ľudia po nehodách na poľadovici, ďalší vodič zomrel po páde auta do rieky Marne pri Paríži a piata obeť zahynula po zrážke s nákladným vozidlom východne od francúzskej metropoly.
„Uplynulá noc bola doposiaľ najstudenšia počas tejto zimy,“ informoval Britský meteorologický úrad, pričom pre takmer celé územie Veľkej Británie platili výstrahy pred snežením a poľadovicou.
V Škótsku zostalo v utorok zatvorených viac než 300 škôl a železničná doprava bola vážne narušená. Obnovila sa však prevádzka na letiskách v Liverpoole a Aberdeene, ktoré boli v pondelok pre mráz zatvorené.
Na amsterdamskom letisku Schiphol pokračoval druhý deň masívny výpadok leteckej prepravy – v utorok bolo zrušených viac než 400 letov a cestujúci čelili dlhým radom. Vlaky holandského štátneho dopravcu NS začali premávať až po 10.00 h, a to v obmedzenom režime.
Vo Francúzsku zostalo v utorok uzavretých viacero menších letísk, ale hlavné parížske letiská Orly a letisko Charlesa de Gaulla fungovali bez zrušených letov.
Maďarsko v utorok tiež bojovalo už s druhým dňom intenzívneho sneženia, pričom niektoré cesty a železnice, najmä na severovýchode, boli neprejazdné. Minister výstavby a dopravy vyzval obyvateľov, aby cestovali len „v nevyhnutných prípadoch“.
Na Balkáne sneženie aj povodne
Sneženie a silné dažde spôsobili v niektorých častiach Balkánu výpadky dodávok elektriky a povodne.
V Bosne podľa miestnych úradov zomrela v súvislosti so zlým počasím jedna žena, ktorá v sarajevskej nemocnici podľahla zraneniam, ktoré jej v pondelok spôsobil pád stromu pod ťarchou snehu. V bosnianskej metropole napadlo cez víkend takmer 40 centimetrov snehu.
V okolí Mostaru na juhu Bosny sa vylialo niekoľko riek, na východe krajiny vyhlásili úrady núdzový stav pre prudko stúpajúcu hladinu rieky Drina. Silné dažde zasiahli aj Albánsko, Kosovo a Čiernu Horu.