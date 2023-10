Snažil sa hrať tvrdého, no bol poklonený až po zem, hovorí Naď o stretnutí Kaliňáka s veľvyslancom USA (video)

Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) sa vyjadril k prvým krokom Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na rezorte obrany. Na adresu svojho nástupcu nešetril kritikou. Jaroslav Naď len nedávno informoval, že bude novým poradcom českej ministerky obrany Jany Černochovej.

Odmieta však špekulácie, že by to znamenalo jeho útek zo Slovenska. „Väčšinu času budem na Slovensku a v presne dohodnutých termínoch budem prichádzať do Prahy na otočku alebo na pár dní,“ vysvetľoval exminister obrany vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.

Personálne zmeny

A či bude Naď ako poradca českej ministerky sedieť na rokovaniach za jedným stolom s novým ministrom obrany Robertom Kaliňákom?

Exminister sa k otázke vyjadril len stručne spôsobom, že sa bude zúčastňovať najmä zahraničných aktivít ministerky. Naopak, ústa pustil na špacír, keď došla reč na hodnotenie prvých krokov Kaliňáka na rezorte obrany.

„Čo krok to katastrofa,“ skonštatoval Naď v súvislosti s rezortom obrany, pričom sa dotkol aj témy personálnych zmien. Kritizoval, že Kaliňák vymenil štátneho tajomníka Mariana Majera, podľa jeho slov top odborníka, za 30-ročného Igora Melichera.

Bezpečnostná previerka

Naď tiež podotkol, že je zvedavý, či nový minister obrany Kaliňák požiada o bezpečnostnú previerku. „Ja som požiadal o bezpečnostnú previerku prísne tajné hneď ako som nastúpil, aby som bol zodpovedný voči spojencom v rámci NATO,“ uviedol Naď.

Exminister Naď sa dotkol aj témy stretnutia Kaliňáka s americkým veľvyslancom Guatamom Ranom, ktoré podľa jeho informácií prebehlo úplne inak, než ako o tom informoval Kaliňák. „Snažil sa hrať navonok, aký bol tvrdý, no pri samotnom stretnutí bol poklonený až po zem,“ vyhlásil Naď.

Celú reakciu Naďa a jeho ostré slová na adresu Kaliňáka si pozrite vo videu.