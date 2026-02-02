Snapchat v Austrálii v januári zablokoval alebo deaktivoval 415-tisíc účtov detí do 16 rokov

Aplikácia Snapchat na zdieľanie správ, fotografií a videí v januári podľa novej austrálskej legislatívy, ktorá zakazuje sociálne siete deťom do 16 rokov, zablokovala alebo deaktivovala 415-tisíc účtov neplnoletých používateľov. Predstavitelia Snapchatu vyzvali austrálske úrady, aby obchodom s aplikáciami uložili povinnosť overovať vek používateľov ako „dodatočné bezpečnostné opatrenie“.
Austrália od 10. decembra minulého roka, keď zákon nadobudol účinnosť, vyžaduje, aby viaceré sociálne siete a webové stránky vrátane Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTubu zrušili účty neplnoletých používateľov. Firmám hrozia pokuty až do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov (približne 28,44 milióna eur), ak neprijmú „primerané opatrenia“ na splnenie požiadaviek.
Francúzsko prijalo zákon, ktorý zakazuje sociálne siete deťom do 15 rokov
„Každý deň blokujeme ďalšie účty,“ uvádza sa v pondelkovom online vyhlásení aplikácie. Platforma uviedla, že nepovažuje zákaz používania sociálnych sietí pre deti do 16 rokov za správne riešenie.
Prevádzkovatelia služby tvrdia, že rozumejú cieľom Austrálie a chcú chrániť ľudí na internete, ale nesúhlasia s tým, aby sa zákaz sociálnych sietí vzťahoval aj na ich platformu. „V prípade Snapchatu, ktorý mladí používajú najmä na komunikáciu s kamarátmi a rodinou, si nemyslíme, že je správne im to zakázať. Neprinesie im to viac bezpečia a neurobí ich to šťastnejšími,“ konštatoval Snapchat.