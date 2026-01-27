Francúzsko prijalo zákon, ktorý zakazuje sociálne siete deťom do 15 rokov

Francúzski poslanci schválili návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Opatrenie podporil prezident krajiny Emmanuel Macron.
„Mozgy našich detí a tínedžerov nie sú na predaj ani na manipuláciu, či už zo strany amerických platforiem alebo čínskych algoritmov,“ povedal šéf Elyzejského paláca.
Návrh zákona sa nevzťahuje na online encyklopédie ani na vzdelávacie platformy. Súčasťou legislatívy je aj zákaz mobilných telefónov na stredných školách.
Francúzsko nasleduje príklad Austrálie. Tá sa minulý mesiac stala prvou krajinou, ktorá deťom do 16 rokov zakázala používať populárne sociálne siete ako Instagram, TikTok či YouTube.
Paríž chce, aby zákon vstúpil do platnosti od budúceho školského roka, pričom sa bude vzťahovať len na novozaložené účty na sociálnych sieťach.
Francúzska Národná agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce tento mesiac uviedla, že sociálne siete ako TikTok, Snapchat či Instagram majú viacero negatívnych vplyvov na dospievajúcich. Medzi riziká, na ktoré upozorňuje, patria kyberšikana a vystavenie násilnému obsahu.
Bez spoľahlivého overovania veku zostane zákaz len na papieri. Na jeho zavedení sa pracuje na európskej úrovni.