Smrteľná tragédia v Malajzii, zrážka dvoch vojenských vrtuľníkov pripravila o život desať ľudí (video+foto)

Desať ľudí zomrelo pri zrážke dvoch malajzijských vojenských vrtuľníkov, ktoré sa v utorok zrazili na námornej základni v štáte Perak na severe krajiny. Informovalo o tom malajzijské námorníctvo.

Vrtuľníky nacvičovali let na budúcomesačnú oslavu 90. výročia malajzijského námorníctva. Na palube vrtuľníka AW139 bolo sedem členov posádky, uviedlo námorníctvo.

Ide o stroj, ktorý vyrába talianska firma AgustaWestland, dcérska spoločnosť zbrojovky Leonardo. Na palube ľahkého vrtuľníka Fennec z produkcie Airbusu boli traja členovia posádky.

Two military helicopters collided with each other in midair in Lumut, Malaysia.

10 Casualties #MalaysiaMadani #HelicopterCrash#Malaysia pic.twitter.com/XbOKhUuzz6

— Fighter_4_Humanity (@Fighter_4_Human) April 23, 2024