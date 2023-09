Smer si Česko váži a po voľbách bude rešpektovať jeho odlišný postoj na vojnu na Ukrajine, reaguje Fico na kritiku Pavla

Predseda strany Smer-SD Robert Fico ubezpečil českého prezidentka Petra Pavla, že ak bude sociálna demokracia vo vláde či opozícii, bude si Česko vážiť a rešpektovať každý odlišný postoj. Fico to uviedol ako reakciu na vyjadrenie Pavla, že pokiaľ by Fico zostavil vládu, naruší to vzťahy Česka a Slovenska.

Takéto vyjadrenie predseda Smeru označil za bizarné vzhľadom k tomu, že je držiteľom vysokého českého štátneho vyznamenania Rad Bieleho leva, a to za budovanie dobrých vzťahov medzi oboma krajinami.

„Súčasne je veľmi mrazivé, ak ako hlava ČR hovoríte o zhoršení tradične nadštandardných česko-slovenských vzťahov len preto, lebo na východ od rieky Morava by mohli vládnuť politici so suverénnymi názormi,“ povedal Fico českému prezidentovi.

Na vojnu na Ukrajine má Fico iný názor

Fico vo svojej reakcii súčasne uznal, že na vojnu na Ukrajine má iný názor. „Som proti ďalšiemu vyzbrojovaniu Ukrajiny, pretože predlžovanie konfliktu vedie len k zbytočným obrovským stratám na ľudských životoch bez akéhokoľvek posunu v riešení konfliktu. Presadzujem myšlienku okamžite zastaviť vojenské operácie a ihneď začať rokovať o mieri. Viem, že rokovania budú náročné a zdĺhavé. Ale lepšie zastaviť vojnu a desať rokov rokovať, ako nechať Ukrajincov a Rusov, aby sa ďalších desať rokov bez výsledku zabíjali,“ vyhlásil Fico a uznal aj to, že má iný názor na účinnosť protiruských sankcií.

Tie podľa neho poškodzujú viac EÚ než Rusko. „Áno, považujem prípadné členstvo Ukrajiny v NATO za rizikový faktor pre celosvetový mier. Áno, som za autonómiu EÚ v zásadných zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. EÚ má svoje postoje formovať v rovnocennom dialógu s USA a nie len slepo a nekriticky kopírovať americké záujmy,“ pokračoval predseda Smeru s otázkou, prečo by mali tieto stanoviská viesť k zhoršeniu česko-slovenských vzťahov.

Bezpečnostná hrozba USA

„Má to byť neadekvátne zdvihnutý prst a varovanie adresované slovenským voličom, že voľba slovenskej sociálnej demokracie bude viesť českú politickú reprezentáciu k úmyselnému zmrazeniu česko-slovenských vzťahov?“ spýtal sa Fico prezidenta a dodal, že ak toto je účelom, tak je to zasahovanie do priebehu volebnej kampane.

Fico prezidentovi odkázal, že jeho vyhlásenie nezmení nič na postojoch Slovákov, z ktorých väčšina nepripisuje zodpovednosť za vojnu na Ukrajine Rusku a polovica z nich vníma ako bezpečnostnú hrozbu USA.

Vojnový štváč či mierový aktivista

„Žijeme v zvláštnej dobe. Ten, kto podporuje mier, je vojnový štváč, ten, kto podporuje vojnu, je mierový aktivista,“ povedal Fico a vysvetlil, že počas desiatich rokov vo funkcii mal so všetkými českými premiérmi a prezidentmi nadštandardné vzťahy.

„Nebudem hľadať žiadne zámienky ani vytvárať žiadne dôvody na konfliktné situácie, a preto budem považovať Váš zásah do slovenskej predvolebnej kampane kvôli inému legitímnemu názoru len za nedorozumenie. Česká a Slovenská republika si zaslúžia vzájomnú úctu, rešpekt, priateľstvo,“ odkázal na záver Fico.