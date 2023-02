Smer-SD je podľa Fica ochotný podporiť úradnícku vládu, ale s jednou podmienkou (video)

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Sme-SD) a poslanec Národnej rady SR Robert Fico vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú k diskusii o úradníckej vláde.

Smer-SD je podľa Fica pripravený zahlasovať za úradnícku vládu, avšak v prípade, ak budú predčasné voľby v lete. Prezidentka podľa neho napomáha zotrvaniu aktuálnej vlády. Fico to uviedol v utorok na tlačovej besede.

Mimoriadna schôdza bude v pondelok

Tiež pripomenul, že počas v pondelok 27. februára sa uskutoční mimoriadna schôdza, ktorá sa bude týkať zmeny termínu predčasných volieb, ktoré by Smer-SD chcel na konci júna.

Predmetom schôdze by malo byť aj zabránenie darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Podľa Roberta Fica je to vťahovanie Slovenska do vojnového konfliktu.

Smer nemajú spájať s vraždou Kuciaka

Predseda strany Smer-SD sa ohradil aj voči obvineniam na adresu predstaviteľov strany, ktoré podľa neho médiá šíria v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Apeloval na ostatné politické subjekty, aby so Smerom-SD súťažili s dobrým programom a nezneužívali na to smrť mladých ľudí.

Rovnako vyzval médiá, aby nespájali stranu Smer-SD so smrťou novinára, ktorá s ňou podľa Fica nemá nič spoločné. Robert Fico tiež tvrdí, že čelí cenzúre, argumentoval tým, že v niektorých médiách bol údajne odmietnutý predstaviteľ strany Smer-SD ako účastník diskusie.