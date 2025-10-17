Smer definitívne vylúčili zo Strany európskych socialistov, dôvodom je hrubý rozpor s ich hodnotami

Päť europoslancov za Smer zostáva v Európskom parlamente definitívne nezaradených a bez príslušnosti k frakcii, čo výrazne znižuje ich vplyv.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
SMER SD: Kandidátka do volieb do europarlamentu
Zľava: Podpredsedníčka strany SMER-SD Monika Beňová, poslanec NR SR a podpredseda strany SMER-SD Erik Kaliňák, predseda strany SMER-SD a predseda vlády SR Robert Fico, členka strany SMER-SD Judita Laššáková a podpredseda strany SMER-SD a podpredseda NR SR Ľuboš Blaha počas tlačovej besedy strany SMER - sociálna demokracia (SMER-SD), na ktorej predstavili kandidátnu listinu do eurovolieb a základné tézy volebného programu strany pre voľby do Európskeho parlamentu (EP). Bratislava, 7. marec 2024. Foto: SITA
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame vylúčila Smer zo svojich radov. Dôvodom je hrubý rozpor s hodnotami a zásadami PES. Robert Fico tak zostáva bez väzieb na hlavný európsky politický prúd. Smer mal už predtým pozastavené členstvo od roku 2023, odkedy vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou.

Ďalšie kroky v štýle politiky na všetky štyri svetové strany – od nadbiehania ruskému prezidentoviVladimirovi Putinovi a čínskemu prezidentoviSi Ťin-pchingovi až po oslabovanie právneho štátu a útoky na novinárov vyčerpali trpezlivosť socialistickej rodiny.

Strana Smer vylúčenie víta

„Strana Smer – slovenská sociálna demokracia je konečne slobodná! Ukončenie členstva v Strane európskych socialistov pre suverénne postoje Vlády SR je našou výhrou a ich hanbou!,“ reagoval vedúci Úradu Vlády SR Juraj Gendra zo Smeru, ktorého vyjadrenie zdieľala na Facebooku aj strana Smer.

Päť europoslancov za Smer zostáva v Európskom parlamente definitívne nezaradených a bez príslušnosti k frakcii, čo výrazne znižuje ich vplyv. Europoslankyňa Monika Beňová však vylúčenie z PES víta.

Ignorovanie politických reálií

„Mne členstvo v PES nechýba, všetko funguje aj bez toho. Spolupracujeme s poslancami z iných frakcií. Tak to malo byť a tak to aj je. A ja pridávam, že konečne,“ uviedla na sociálnej sieti.

Ako dodala, z PES odišla už v roku 2023, po voľbách do Národnej rady SR, pretože jej prišlo absurdné, aby politici z PES od Smeru očakávali, že vytvorí vládu s SaS namiesto SNS.

„Ak teda niekto absolútne ignoruje politické reálie v jednotlivých štátoch , tak o čom sa s ním mám vlastne baviť. Vadilo im, že sme boli proti povinnému prerozdeľovaniu migrantov, že sa predseda vlády nepoklonil progresivistickej propagande vo vzťahu k sexuálnej menšine a že sme nesúhlasili so zmätočným vzdelávaním detí na školách pri ich pohlavnom “sebaurčení”. To všetko sa dialo dlhodobo, takže s Putinom či návštevou Číny to nemalo vôbec nič spoločné,“ napísala Beňová.

Viac k osobe: Monika BeňováSi Ťin-pchingVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentEurópska úniaNárodná rada SRSaS Sloboda a SolidaritaSmer - SSDSNS Slovenská národná stranaStrana európskych socialistov (PES)Úrad vlády SRVláda SR
Okruhy tém: Čínsky prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ruský prezident
