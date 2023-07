V prieskume vedie Smer-SD, do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia

Keby sa parlamentné voľby konali v polovici júla, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO pre televíziu Joj.

Viac ako sedem percent pre OĽaNO

Podľa prieskumu, ktorý agentúra robila v dňoch 10. až 17. júla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov telefonickou formou, by koalícia OĽaNO a priatelia so ziskom 7,2 percenta hlasov prekročila kvórum, ktoré na vstup do zákonodarného zboru potrebujú koalície viacerých subjektov.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu vo voľbách umiestnila strana Hlas-SD, ktorú by podporilo 16,5 percenta opýtaných. Nasledujú Progresívne Slovensko (15,4 percenta), Sloboda a Solidarita (SaS) (7,6 percenta), už spomínaná koalícia OĽaNO a priatelia, Republika (6,8 percenta), Sme rodina (6,2 percenta) a KDH (5,9 percenta). Kvórum potrebné na účasť v parlamente by podľa prieskumu prekročila aj SNS so ziskom 5,1 percenta hlasov.

Demokratom sa nedarilo

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by zostali Demokrati (2,2 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (1,7 percenta), Szövetség–Aliancia (1,7 percenta), Maďarské fórum (1,4 percenta), Modrí/Most-Híd (1,3 percenta) alebo KSS (1 percento). Iný politický subjekt by podporilo 1,9 percenta respondentov.

Na základe výsledkov prieskumu by Smer-SD získal v parlamente 31 kresiel, Hlas-SD 28, Progresívne Slovensko 26, SaS 13, OĽaNO a priatelia 12, Republika 11, Sme rodina a KDH zhodne po 10 a SNS 9 kresiel. Volieb by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 66 percent opýtaných a skôr áno ďalších 20,2 percenta.

Naopak, určite by nešlo voliť 5,4 percenta respondentov a skôr nie ďalších 4,2 percenta. Na otázku o účasti na voľbách nevedelo odpovedať 3,9 percenta respondentov.