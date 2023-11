Sme ako v Brooklyne. Človek sa bude báť chodiť po ulici za bieleho dňa, hovoria obyvatelia po útoku v Šali

Mestom Šaľa v pondelok ráno otriasol brutálny útok, pri ktorom muž zaútočil na svojich rodičov a smrteľne zranil svojho brata. Útočník si po svojom krvavom čine vzal život skokom z okna zo siedmeho poschodia bytovky.

TV Joj vo svojej reportáži, ktorú zverejnila na webe Noviny.sk, sa opýtala obyvateľov, čo si myslia o útoku.

„Akurát sme išli do obchodu a som len počula, že ževraj niekto vyskočil. Nejaký mŕtvy, nejaký zranený, ale nič viac. Človek asi sa bude báť chodiť po ulici už aj za bieleho dňa, že čo sa tu všetko deje. Sme ako v Brooklyne,“ hovorí obyvateľka tamojšej časti.

„Kto to bol, to neviem. Možno keby som ho uvidel, tak podľa videnia by som ho určite spoznal, keď tu býval. Chodím tu denne, štyrikrát, päťkrát, so psom venčiť,“ povedal ďalší.

„Viem, že včera tam bol krik, ale či to bolo priamo odtiaľ alebo niekde. Neviem….Stále niečo je. Krik som počula o ôsmej večer, ako keď som bola psa vyvenčiť a vyniesť smeti. Vykrikovali, človek už nevie, či môže tomu veriť, nemôže…,“ dodala zase iná žena.

Viac sa dozviete na stránke Noviny.sk.