EÚ chce byť jedným z aktívnych účastníkov povojnovej správy Pásma Gazy

Európska únia sa snaží získať úlohu v prechodnej vláde v Pásme Gazy, ktorú navrhol americký prezident Donald Trump. „Áno, cítime, že Európa má veľkú úlohu a mala by byť tiež pri tom,“ povedala v pondelok šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová, keď odpovedala na otázku, či sa EÚ chce zapojiť do Trumpovej Rady pre mier, ktorá by po vojne spravovala Pásmo Gazy.
EÚ je významným poskytovateľom pomoci Palestínčanom a má vzťahy s palestínskou samosprávou aj s Izraelom, zdôraznila Kallasová.
„Myslím, že Európa by nemala byť len platiteľom, ale mala by byť aj aktérom. Pracovali sme na mierovom pláne… a spolupracujeme s našimi arabskými partnermi. Chápu, že je v záujme všetkých, aby sme boli pri tom, takže dúfam, že s tým budú súhlasiť aj Izraelčania“ povedala na okraj stretnutia Rady pre spoluprácu EÚ a Perzského zálivu.
Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový plán na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa aj usporiadanie správy územia po vojne. V Egypte tento týždeň prebiehajú nepriame rokovania medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom o návrhu mierového plánu. Trumpov plán stanovuje, že Pásmo Gazy bude spravovať dočasný technokratický a nepolitický palestínsky výbor, ktorý bude riadiť každodenné verejné služby. Na čele výboru bude stáť Rada pre mier, ktorú povedie samotný Trump. Do jej činnosti sa má zapojiť aj bývalý britský premiér Tony Blair. Rada by riadila financovanie obnovy Pásma Gazy, kým Palestínska samospráva neuskutoční požadované reformy a znovu neprevezme správu palestínskeho územia.