Slovenský zväz ľadového hokeja tvrdí, že naďalej rokuje s extraligovými klubmi o prihlásení do najvyššej domácej súťaže

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vyhlásil, že naďalej pokračuje dialóg medzi ním a účastníkmi najvyššej slovenskej súťaže. Zároveň uviedol, že kluby požiadali SZĽH o posunutie termínu na prihlásenie sa do nasledujúcej extraligovej sezóny 2023/2024. „Rokovania medzi klubmi extraligy a SZĽH stále prebiehajú. Kluby požiadali zväz o predĺženie lehoty na prihlásenie sa do súťaže do 9. júna 2023,“ uvádza sa v stanovisku SZĽH.

Pôvodne mali kluby na posielanie prihlášok do najvyššej domácej súťaže mužov a 1. ligy pre nasledujúci ročník lehotu od 15. do 31. mája 2023, do ostatných súťaží od 1. do 19. júna 2023. Keďže po skončení sezóny 2022/2023 vypršala platnosť zmluvy o odstúpení marketingových práv medzi SZĽH a klubmi extraligy, stále trvajú rokovania o budúcnosti najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.