Slovenský reprezentant Hagara zvládol krátky program bez chyby, ale na špičku mu chýba štvoritý skok

Slovensko bude mať na európskom šampionáte v krasokorčuľovaní dvojnásobné zastúpenie vo voľných jazdách. Po Vanese Šelmekovej postúpil v estónskom Tallinne do bojov o medaily aj Adam Hagara.

Zatiaľ čo čerstvo 18-ročná Šelmeková sa do piatkových voľných jázd žien dostala až z 22. miesta (z 24 postupujúcich), o rok starší Hagara je po krátkom programe mužov trinásty a pred súťažou ohlásil útok na prvú desiatku.

Hagara bezchybne zvládol svoj krátky program na hudbu „Another love“ od britského speváka a skladateľa Toma Odella. Nezaváhal pri úvodnej kombinácii trojitého lutza s trojitým tulupom, zvládol aj trojitého axla a tiež trojitého flipa. Na solídnej úrovni predviedol aj piruety a krokovú pasáž.

Výsledná známka 77,06 bodu je jeho najvyššia na scéne majstrovstiev Európy, resp. majstrovstiev sveta, za absolútnym svojím maximom z Ľubľana Cupu 2024 zaostal o takmer štyri body. Aktuálne to stačilo na 13. priečku po krátkom programe, za desiatym Talianom Danielom Grasslom zaostáva však iba o 1,09 bodu.

„Dostať 77 bodov na majstrovstvách Európy pre mňa znamená veľa. Moji súperi majú štvoritý skok, ja idem s trojitým axlom a som medzi nimi. Môžem byť s tým bodovým ziskom šťastný,“ uviedol Hagara pre Sportnet v dejisku ME 2025.

Mladý Slovák presne pomenoval, že do absolútnej európskej špičky mu chýba dobre zvládnutý štvoritý skok. Na tréningu deň pred krátkym programom skúšal aj štvoritý tulup, raz sa mu podaril, no ostatné pokusy mu nevyšli. Na súťažné predstavenie to zatiaľ nie je.

„Chceli sme sem prísť so štvoritým skokom, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ho nezaradíme. V niektorých tréningoch skočím každý jeden, ale potom sú tréningy, kde zase padám pri každom. Zatiaľ si s ním nie som istý, ale cítim, že pokiaľ nacvičím tú techniku, tak to bude môj najlepší skok,“ zdôraznil Hagara.

Po krátkom programe mužov vedie obhajca titulu Francúz Adam Siao Him Fa pred Gruzíncom Nikom Egadzem a Poliakom Vladimirom Samoilovom. Voľné jazdy mužov v Tondiraba Ice Hall v Tallinne prídu na rad v sobotu po 17.00 h na záver súťažného programu ME. Ženy sa vo voľných jazdách predstavia už v piatok po 17.00 h. Šelmeková pôjde ako tretia približne o 17.31 h.