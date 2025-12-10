Slovenský obranný priemysel rastie rýchlejšie než sa očakávalo. Kaliňák verí, že aj budúci rok výrazne zvýši HDP štátu – VIDEO

Slovenskému obrannému priemyslu sa tento rok darilo, minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) aj na budúci rok očakáva vysoký príspevok do HDP. Minister to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.
„Jedným z našich úsilí, ktorým sme boli vedení, bolo prispieť k zvýšeniu HDP aktivizáciou a rastom obraného priemyslu SR. Viete, že ide o tradičný priemysel. Priemysel s vysokou pridanou hodnotu, ktorý produkuje vyššie priemerné mzdy, a tým pádom ťahá aj cele regióny,“ uviedol Kaliňák, ktorý v tomto smere vyzdvihol regióny, v ktorých sa rozvíja silná tradícia obranného priemyslu, ako regióny Považia, Hornej Nitry, východného Slovenska či dolného a horného Zemplínu.
„Včera sme podpísali memorandum, ktoré by malo byť po dojednaní detailov sprevádzané veľmi skoro aj zmluvou za hodnotu 100 miliónov eur, kde budeme výrobky štátnej zbrojárskej akciovej spoločnosti ZTS – Špeciál uplatňovať na trhu v Azerbajdžane. Máme rozjednané aj ďalšie zmluvy, ktoré by mali prísť v priebehu budúceho roka na stôl. Budeme otvárať aj nové linky pre posilnenie muničných kapacít SR v prospech celej EÚ, kde sa nám už niekoľko štátov ozvalo so záujmom o rokovanie pri uzatváraní zmlúv,“ priblížil minister, podľa ktorého to znamená pozitívny predpoklad, že podobne, ako tento rok, môžno príde k príspevku do HDP na úrovni okolo dvoch miliárd eur.
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur
„Robíme všetko preto, aby ekonomika Slovenska napriek stagnácii západnej Európy, od ktorej je Slovensko závislé, vzhľadom na svoju otvorenú ekonomiku, naďalej napredovala aj napriek prekážkam,“ uzavrel Kaliňák.