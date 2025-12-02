Nový bezpečnostný spojenec: Kanada sa pripája k európskemu megaprojektu SAFE

Európska únia a Kanada v pondelok oznámili dohodu, ktorá umožňuje Ottawe pripojiť sa k európskemu programu financovania obrany s názvom SAFE v hodnote 150 miliárd eur.
„V týchto geopoliticky turbulentných časoch je (SAFE) prostriedkom na zvýšenie spolupráce, splnenie obranných cieľov a lepšie vynakladanie prostriedkov, keďže riešime krátkodobú naliehavosť a dlhodobé potreby,“ uviedli v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Mark Carney.
Pôžičky za výhodných podmienok
Obaja privítali dohodu, ktorá dáva Kanade právo zúčastniť sa na programe, a označili ju za „ďalší krok v našej prehlbujúcej sa spolupráci a symbolický pre spoločné priority Európskej únie a Kanady“. „Spoločne vytvoríme odolné dodávateľské reťazce pre obranu medzi našimi odvetviami v kľúčovom čase pre globálnu bezpečnosť,“ uviedli.
Globálny zbrojársky priemysel dosahuje rekordné tržby, profitujú aj slovenské zbrojovky
Program SAFE (Bezpečnostná akcia pre Európu) má za cieľ poskytovať zúčastneným krajinám pôžičky za výhodných podmienok na spoločný nákup zbraní spolu s ďalšími partnermi.
Zúčastnené krajiny musia do programu finančne prispievať, čo sa minulý týždeň ukázalo ako prekážka pre Britániu, ktorá sa tiež chcela pripojiť k SAFE, ale nesúhlasila s požadovaným vstupným poplatkom. Londýn minulý týždeň oznámil, že jeho snaha byť súčasťou SAFE – čo by bolo pre britských výrobcov zbraní lukratívne – zlyhala.
Väčšina komponentov z EÚ
Spoločné zbrojárske projekty v rámci SAFE musia mať minimálne 65 percent svojich komponentov vyrobených v 27 členských štátoch Európskej únie, ale partnerské krajiny, ako je Kanada, by mohli dostať výnimky.
Európska komisia rozdelí pre 19 štátov Únie 150 miliárd eur na posilnenie obrannej pripravenosti
EÚ sa snaží posilniť svoj obranný priemysel, aby čelila rastúcej vojenskej hrozbe zo strany Ruska, popri sťahovaní sa Spojených štátov z Európy.