Slovenský halový rekord a prvá v Európe. Zapletalová vyhrala v Gente hladkých 400 m - VIDEO

Emme Zapletalovej skvelým spôsobom vyšla súťažná premiéra v novom roku a zároveň novej halovej sezóne.
Čerstvá športovkyňa roka na Slovensku suverénne zvíťazila v behu na 400 m na challengerovom mítingu World Athletics Indoor Tour (WAIT) v belgickom Gente.
Rýchlejšia iba raz vonku
Bronzová medailistka na 400 m prekážok z vlaňajších MS v Tokiu dosiahla pod strechou Topsporthal Vlaanderen čas 51,67. Splnila tým limit 51,75 na marcové halové MS v poľskej Toruni a dostala sa na prvé miesto v aktuálnych európskych halových tabuľkách. Vonku bežala rýchlejšie iba raz vo svojej kariére. Informoval o tom špecializovaný web atletika.sk.
Zapletalová má na hladkej štvorstovke absolútne maximum 50,76 z minuloročného júnového Mariboru, čo je aj rekord SR. Za zverenkou Holanďana Brama Petersa druhá v Gente skončila domáca Ilana Hanssensová (52,86) a tretia bola Francúzka Camille Seriová-Ghenaiová (53,57).
„Bežala som v tretrách, v ktorých som v Tokiu získala bronz. Prinášajú mi úspechy. Som rada a mám sa od čoho odraziť,“ povedala Zapletalová pre svoju agentúru Top Athletics manažéra Alfonza Jucka.
Nie je prekvapená
Skvelá slovenská prekážkarka tvrdí, že víťazstvo v Gente na hladkej štvorstovke neberie ako veľké prekvapenie.
„Na základe ostatných tréningov som totiž cítila, že môžem zabehnúť pod 52 sekúnd. Bežalo sa mi dobre. Na trati som v podstate bola sama a absolvovala som to bez tlaku súperiek. Hneď v úvodných metroch som predstihla súperku predo mnou v šiestej dráhe, ja som bola v piatej. Potom som si úplne neustriehla tempo, preto som mala pomalších prvých dvesto metrov,“ vysvetlila Zapletalová.
Najbližšie v Ostrave
Dvadsaťpäťročná nitrianska rodáčka sa najbližšie predstaví na mítingu Czech Indoor Gala so zlatým štatútom WAIT 3. februára, beží sa o 17.26 h.
„Teším sa na utorok, rezervy tam sú,“ dodala Zapletalová.