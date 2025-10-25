Slovenský fotograf získal cenu Astronomický snímok dňa od NASA, zachytil kométu nad Vysokými Tatrami

NASA ocenila fotografiu slovenského astrofotografa Tomáša Slovinského. Získal titul prestížneho Astronomického snímku dňa NASA, pričom ide už o jeho desiate ocenenie. Fotografia zachytáva kométu Lemmon nad štítmi Vysokých Tatier. Kométa C/2025 A6 Lemmon si v uplynulých týždňoch získava pozornosť astronómov aj astrofotografov po celom svete.
Jedinečný ocenený snímok vznikol v spolupráci slovenského astrofotografa Slovinského a Constantina Themelisa z Grécka, ktorý sa postaral o precízne spracovanie dát. Kométu zachytili z obce Mlynica na Slovensku, kde sa kométa objavila v línii s dramatickými štítmi Vysokých Tatier. Slovinský sa záberom vybral do Tatier na dve noci.
Clickbaitové titulky o „vesmírnych divadlách“ – neverte všetkému, upozorňuje astrofotograf
„Ako rodák zo Slovenska vždy snívam o tom, že zachytím nejaký nebeský úkaz nad našimi najvyššími horami. Už sa mi to podarilo viackrát – fotografoval som tu polárnu žiaru či kométu Tsuchinshan–ATLAS. Ani tentoraz to nebolo inak. Na miesto som prišiel o deň skôr, aby som vytvoril testovacie zábery, preskúmal kompozíciu a pripravil sa na finálne fotenie,“ opísal Slovinský.
Ako dodal, bola to posledná jasná noc, počas ktorej bolo možné zachytiť zapadajúcu kométu nad rovnakými štítmi v danom uhle. „Tak som si pripravil vybavenie a sústredil sa na získanie čo najkvalitnejších dát,“ doplnil Slovinský.
Astronomický snímok dňa NASA (Astronomy Picture of the Day, skrátene APOD) je prestížne ocenenie udeľované najzaujímavejšej astronomickej fotografii dňa. Každý deň ju starostlivo vyberajú a dopĺňajú osvetovým popisom editori prof. Jerry Bonnell z Univerzity v Marylande a prof. Robert Nemiroff z Michiganskej technologickej univerzity, spolupracovníci NASA. Mottom ocenenia je „Objavujte vesmír“ a od roku 1995, keď bol projekt spustený, sa stal jedným z najuznávanejších svojho druhu na svete.