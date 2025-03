Slovenský filharmonický zbor odcestuje do Rakúska, vystúpi na Salzburskom veľkonočnom festivale 2025

V stredu 19. marca odcestujú členovia Slovenského filharmonického zboru so zbormajstrom Janom Rozehnalom a manažérkou Marianou Kuškovou na umelecký zájazd do Salzburgu. Počas nasledujúcich týždňov čaká naše prvé zborové teleso náročné skúšobné obdobie, ktoré vyvrcholí v sobotu 12. a v pondelok 21. apríla 2025 predstaveniami na jednom z najprestížnejších svetových hudobných podujatí – Salzburskom veľkonočnom festivale. Spolu s Fínskym rozhlasovým symfonickým orchestrom a svetovými opernými sólistami budú účinkovať v novej inscenácii Musorgského opery Chovanščina. Hudobné naštudovanie diela je zverené do rúk popredného fínskeho dirigenta a skladateľa Esa-Pekka Salonena a réžiu inscenácie prevzal známy hollywoodsky herec, dramatik a divadelný mág, Angličan Simon McBurney.

„Slovenský filharmonický zbor, držiteľ ocenenia Oper Awards!2023, patrí k medzinárodnej špičke v oblasti profesionálneho vokálneho umenia. Jeho úspešné vystúpenia na prestížnych svetových koncertných a operných pódiách, kam býva opakovane pozývaný, sú toho najlepším dôkazom. V tomto roku bude obhajovať svoje kvality účasťou na Salzburskom veľkonočnom festivale, ktorý je kultúrnou i spoločenskou udalosťou svetového formátu. Je to jeho návrat do Salzburgu po dvadsiatich dvoch, na Osterfestpiele dokonca po dvadsiatich siedmich rokoch. Sme však presvedčení, že aj po takej dobe, kedy sa v Salzburgu vymenili celé generácie náročných divákov, budú vynikajúce interpretačné výkony Slovenského filharmonického zboru prijímané a oceňované rovnako dobre, ako to bývalo v minulosti,“ hovorí Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.

Slovenský filharmonický zbor vystúpil na Veľkonočnom festivale v Salzburgu viackrát v deväťdesiatych rokoch. V roku 1996 a päťkrát v roku 1998. Vždy po boku Berlínskych filharmonikov pod taktovkou ich vtedajšieho šéfdirigenta, legendárneho a nezabudnuteľného Claudia Abbada. Slovenský filharmonický zbor tu bol súčasťou prestížnych medzinárodných obsadení vo Verdiho opere Otello a Musorgského opere Boris Godunov. Ženská časť zboru vystúpila aj v rámci symfonických večerov v Mahlerovej symfónii č. 3. V rokoch, kedy festival zažil najväčší rozkvet pod taktovkou Caludia Abbada, Slovenský filharmonický zbor pracoval s vtedajším zbormajstrom Janom Rozehnalom, ktorý opäť zastáva tento post a bude ho sprevádzať na umelecký zájazd aj tento rok.

Jan Rozehnal. Foto: Slovenská filharmónia

„Účasť na Veľkonočnom festivale je ako zázrak. Za posledných dvadsať rokov tu účinkovali zahraničné orchestre so svojimi šéfdirigentmi a pozývali si vlastné zbory a zrazu sa objavila možnosť, bez tejto priamej väzby, na návrat Slovenského filharmonického zboru na Salzburský veľkonočný festival. Vybrali si nás a pracovať budeme s Fínskym orchestrom a dirigentom. Existuje niekoľko európskych festivalov, na ktorých účasť je vizitka niečoho mimoriadneho. A Salzburský festival k nim určite patrí,“ hovorí Jan Rozehnal, zbormajster Slovenského filharmonického zboru.

Zakladateľom jarnej alternatívy k letnému festivalu v Salzburgu bol v roku 1967 Herbert von Karajan, rodák z tohto mesta a šéfdirigent prestížneho orchestra, ktorý chcel touto cestou Berlínskych filharmonikov zviditeľniť. Do roku 2012 vystupovali na festivale výlučne oni so svojimi šéfdirigentmi – Claudiom Abbadom a Simonom Rattlom, ktorý sa s Berlínskou filharmóniou v roku 2013 presunul na Veľkonočný festival v nemeckom Baden-Badene. Veľkonočný festival pokračoval v Salzburgu ďalšie desaťročie so Sächsische Staatskapelle Dresden a novým umeleckým riaditeľom Christianom Thielemannom. Neskôr to boli ďalšie orchestre zvučných mien – lipský Gewandhausorchester s Andrisom Nelsonsom či Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma so šéfdirigentom Antoniom Pappanom.

Foto: Slovenská filharmónia

Veľkonočný festival v Salzburgu každoročne začína v sobotu pred Kvetnou nedeľou a končí na Veľkonočný pondelok. Tohtoročný 59. ročník sa uskutoční od 12. do 21. apríla 2025 a ponúkne rozmanitý program s názvom „Rany a zázraky“. Po prvýkrát v histórii festivalu sa tu tento rok predstavia tri špičkové orchestre: Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, Mahlerov komorný orchester a Mozarteum orchester. Stredobodom festivalu bude nová inscenácia opery Modesta Petroviča Musorgského Chovanščina s našim úspešným Slovenským filharmonickým zborom.

„Naša zborová jednotka sa s Chovanščinou stretla po prvýkrát v roku 1989 vo Viedenskej štátnej opere pod taktovkou Claudia Abbada. Práve táto svetoznáma operná scéna uviedla monumentálne dielo opäť po 25 rokoch (r. 2014) v hudobnom naštudovaní Semjona Byčkova, opäť so Slovenským filharmonickým zborom. V roku 2017 Semjon Byčkov pripravil 5. dejstvovú Musorgského operu s masovými zborovými scénami v koncertnom uvedení pre najväčší a najstarší letný festival klasickej hudby BBC PROMS. Na scéne v slávnej Royal Albert Hall, hlavnom dejisku festivalu stálo aj 75 členov nášho Slovenského filharmonického zboru,“ dodáva Mariana Kušková, manažérka Slovenského filharmonického zboru.

Informačný servis