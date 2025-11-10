Slovenskú reprezentáciu futsalistov opúšťa tréner Berky, na lavičke bol desať rokov

Marián Berky strávil dlhých desať rokov na poste trénera slovenskej mužskej futsalovej reprezentácie. Týmto dňom je však koniec, keďže uvedenú pozíciu opúšťa.
„Dnes sa uzatvára jedna veľká etapa môjho športového života. Po desiatich rokoch sa lúčim s reprezentačnou lavičkou, ktorá pre mňa znamenala všetko. Prežil som s ňou najväčšie víťazstvá, ale aj najťažšie pády. Som nesmierne hrdý, že som mohol byť pri historických momentoch slovenského futsalu, stáť pri prvom postupe na ME, vidieť chalanov bojovať a prejsť cez silnú skupinu až do štvrťfinále, kde už bol španielsky tím nad naše sily,“ povedal Marián Berky podľa správy na oficiálnom webe najvyššej slovenskej futsalovej súťaže.
Na slovenskej reprezentačnej lavičke pôsobil od septembra 2015 a bol aj pri historickom postupe na majstrovstvá Európy 2022 v Holandsku, na ktorých sa slovenský tím prebojoval do štvrťfinále. Počas pôsobenia na slovenskej lavičke odkoučoval viac ako 100 duelov a v roku 2022 ho portál Futsalplanet zaradil medzi desať najlepších trénerov na svete.
„Najväčšia výhra pre mňa vždy bola možnosť stáť vedľa týchto hráčov s mojimi kolegami a nosiť slovenský znak na hrudi. Šport je krásny, lebo prináša emócie, kamarátstva, radosť aj bolesť. Odchádzam s pokorou, hrdosťou a s vedomím, že moje srdce bude vždy biť pre slovenský futsal,“ dodal.
Dlhoročnú prácu aj ľudský prístup odchádzajúceho trénera ocenil aj predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ. „Ja som sa s Mariánom spoznal osobne až po mojom nástupe na zväz a myslím si, že sme si od začiatku ľudsky sadli a veľmi dobre rozumeli. Som rád aj za tú krátku dobu, pretože ide o odborníka vo svojom remesle a aj keď som od začiatku cítil, že po dlhej dobe pri reprezentácii začína byť unavený, viem, že slovenskému futsalu ešte má čo dať. Potrebuje trošku oddych, nabrať energiu a časom prídu nové výzvy a motivácie. Určite budeme pokračovať v spolupráci na úrovni vzdelávania a rôznych projektoch na podporu rastu futsalu, a nakoľko je Bery mladý chlap, nikde nie je napísané, že v budúcnosti ešte nemôže viesť reprezentačné mužstvo. V mene slovenského futsalu mu teda ďakujem za skvelo odvedenú prácu a prajem veľa síl a odhodlania,“ uviedol.
Marian Berky symbolicky zatvára jednu kapitolu, no jeho stopa v slovenskom futsale pokračuje ďalej – v Lučenci, ktorý pod jeho vedením bude chcieť opäť útočiť na tie najvyššie priečky.