Historická chvíľa pre futsalistov Lučenca. Medzi elitou v Lige majstrov ich čakajú traja ťažkí súperi (video+foto)

Päťnásobní slovenskí futsaloví šampióni z MIMELu Lučenec sa pripravujú na elitnú fázu Ligy majstrov. V nej si zahrajú prvýkrát v histórii.

Už len postup medzi šestnástku najlepších tímov v Európe je mimoriadny úspech pre klub, ale aj pre celý slovenský futsal.

Na turnaji na Malorke sa postupne stretnutú s tímami z Poľska, Španielska a Kazachstanu. Hoci klub z Pyrenejského polostrova vypadol už vo štvrťfinále play off domácej súťaže, v Lige majstrov hrá z jednoduchého dôvodu – stal sa jej víťazom. V minulej sezóne tam zdolali Barcelonu 5:1.

Zo štyroch skupín po štyroch účastníkov sa ďalej dostanú iba celky na prvom mieste, takže každý zápas turnaja bude mimoriadne dôležitý.

Už úvodný duel preverí lučenských futsalistov, ktorí sa pokúsia uchmatnúť prvé body medzi elitnou futsalovou smotánkou.

V Európe ešte len zbierajú skúsenosti

Okrem domácej súťaže, ktorú ovládli päťkrát po sebe, zvládli zdvihnúť nad hlavy aj slovenský pohár, a to už dvakrát.

V aktuálnej sezóne v domácej súťaži nenašli premožiteľa a po ôsmich zápasoch vedú tabuľku s impozantným skóre 54:13. Generálku zvládli, Košičanov poslali domov s výpraskom 8:3.

Nič ľahké ich však v Lige majstrov nečaká. Elitná fáza je úplne o niečom inom, čo si uvedomuje aj tréner Marián Berky, ktorý vedie aj slovenskú futsalovú reprezentáciu.

„V elitnom kole by mali hrať všetci tí, ktorí nastúpili aj v hlavnom kole v Lučenci. Výnimkou je len Venezuelčan Jordan Molero, s ktorým sme sa rozlúčili. Máme aj zranenia – Marcilio a Washington Luiz. Verím, že ich dáme dokopy a zostavy na jednotlivé zápasy budeme môcť pripravovať z kádra v plnej sile. Prvotným cieľom je v každom zápase robiť klubu, mestu Lučenec a celému slovenskému futsalu dobré meno. Okrem toho by sme chceli získať aspoň jeden bod a skórovať. Držíme sa pri zemi, ale ak by sa nám podarilo niečo neskutočné, tak to bude pre nás len darček navyše. Šanca je vždy, každý súper sa dá poraziť. Keď má mužstvo protivníka zlý deň, tak prečo nie. Bude to náročné, ale nie nemožné,“ zhodnotil skúsený kouč podľa klubového webu.

Športový riaditeľ MIMELu Lučenec Jozef Kamenský avizoval, že nálada v tíme je výborná. „Verím, že chlapci siahnu na dno svojich síl a podarí sa nám nejaký bodík získať aj v tejto fáze súťaže, ktorý by určite potešil.“

Hráč Igor Leovski priblížil, že sa nikdy nevzdajú. „Budeme bojovať do konca a chceme získať nejaké body. Každý z nás sa už teší na elite round a nejdeme tam s porazeneckou náladou, chceme sa ukázať čo najlepšie.“

Vizitky súperov

Poľský celok Rekord Bielsko-Biala je po 12 odohraných kolách v domácej lige na treťom mieste so štvorbodovým mankom na vedúci Piast Gliwice. Práve tomuto tímu podľahli v generálke na elitnú fázu v domácom prostredí 1:3.

Za sedemnásobných poľských šampiónov hrávajú aj dvaja bývalí hráči Lučenca – Matheus Ferreira a Gustavo.

Do tejto fázy sa dostali z druhého miesta v skupinovej časti. Z ich skupiny ďalej išli až tri kluby, Poliaci boli druhí len o skóre za španielskou Cartagenou. Dvakrát tam remizovali a raz vyhrali.

Španielska Palma Malorka je v domácej lige až na piatej priečke, prehrali však len raz. V play off minulej sezóny skončili hneď v prvom kole, no ešte pred tým zvládli vyhrať celú Ligu majstrov.

To im zabezpečilo súboj o Interkontinentálny pohár o najlepší futsalový klub na svete. Do cesty sa im postavilo brazílske Magnus, duel dopadol v prospech Španielov 4:1. Hráči Lučenca si tak zmerajú sily s aktuálnym velikánom vo futsalovom svete.

Skupinovou fázou prešli bez straty bodu, strelili 18 gólov, inkasovali len dva. Generálku nezvládli víťazne, doma remizovali 2:2 s ElPozom Murcia.

Španielsku ligu či pohár nikdy neovládli, no v Európe kraľujú už dve sezóny, keď obhájili triumf v LM a bojujú tak o zlatý hetrik.

Kazašský tím Semey je aktuálnym tamojším šampiónom. Ide o pomerne nový klub, preto sa tešili z titulu národného šampióna iba raz, hneď však v premiérovej sezóne medzi elitou.

Do tímu prišli viaceré známe mená, napríklad Brazílčan Ferrão z Barcelony, Dedezinho, ktorý kedysi hrával za Lučenec, či brankár Higuita.

Z ďalekého Kazachstanu cestovali do Španielska cestovali víťazne naladení, v lige zdolali Atyrau 5:1. V šiestich odohraných dueloch prehrali iba raz, na vedúci Jetisu Taldykorgan strácajú deväť bodov, avšak majú až štyri zápasy „k dobru“.

V elitnej fáze sa predstavia vďaka poslednej postupovej tretej priečky v skupinovej časti. Po dvoch prehrách hrali o postup s maďarským Haladásom, pokorili ich jednoznačne 6:1.

