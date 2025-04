Slovenskí futsalisti odplatili prehru Poliakom a sú v baráži o postup na ME 2026 - VIDEO, FOTO

Slovenská reprezentácia futsalistov už má za sebou skupinovú časť kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Lotyšsku a Litve. Zverenci trénera Mariána Berkyho ju ukončili domácim triumfom nad výberom Poľska 1:0.

Ani zisk troch bodov však Slovákom nestačil na to, aby sa v hodnotení 3. skupiny dostali na prvú priečku a postúpili priamo na kontinentálny šampionát. S dvanástimi bodmi skončili na druhej priečke a v septembri budú bojovať o Euro v baráži. Meno súpera sa dozvedia v druhej polovici mája.

V Bratislave slovenskí futsalisti odplatili Poliakom prehru z prvého vzájomného duelu 1:6. Už pred súbojom však vedeli, že nemajú nádej na priamy postup. O všetkom v utorok rozhodol jediný presný zásah, ktorý dosiahol Patrik Zaťovič v 34. minúte.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som spokojný s výsledkom aj s hrou, pretože sme si povedali, že aj keď to nebude nejaký pekný futsal, tak musíme hrať účelne. To sa nám chvalabohu podarilo. V baráži sú silní aj trochu slabší súperi, ale chcel by som takého, cez ktorého by sme vedeli prejsť na majstrovstvá Európy. Poliaci ma prekvapili, že hrali tak isto priamočiaro ako doma. Brankár to vyhadzoval, hráči nakopávali celkom hore. My sme zvolili podobnú taktiku, čo najrýchlejšie sa dostávať na súperovu polovicu a vlastne z toho sme dali aj gól,“ vyhlásil po stretnutí hlavný kouč Berky podľa webu futsalslovakia.sk.

Vylúčený kapitán

Počas predchádzajúceho týždňa Slováci prehrali v Moldavsku a podľa kapitána Tomáša Drahovského sa z tohto duelu poučili.

„Bol to úplne iný výkon ako tam. Tu sme si to vybojovali a zaslúžene zvíťazili. Boli sme bojovnejší, viac sme chceli a dali sme do toho srdce, čo najviac rozhodlo,“ zhodnotil.

V závere stretnutia dokonca dostal červenú kartu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Dostal som prvú žltú kartu a bolo jasné, že v prvom barážovom zápase hrať nebudem. Takýchto súbojov bolo v zápase viac a nemyslím si, že to bolo na žltú. Bohužiaľ dostal som druhú, ale v prvom zápase by som stál tak či tak. Hlavné je, že sme postúpili do baráže,“ objasnil.

Splniť si ďalší sen

Podľa autora víťazného presného zásahu je dosiahnutý výsledok super.

„Vyhrali sme a ideme do baráže. V nej si už nemôžeme vyberať súpera. Musíme sa zodpovedne pripraviť na toho, koho dostaneme a splniť si ďalší sen,“ uzavrel Zaťovič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Účasť na ME 2026 majú okrem organizátorov (Litva a Lotyšsko) aj víťazi skupín. Tie ovládli Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Arménsko, Portugalsko, Španielsko a Česko, z desiatej skupiny postúpi Francúzsko alebo Gruzínsko.

Okrem Slovenska sa v baráži predstavia aj Rumunsko, Taliansko, Maďarsko, Kazachstan, Bosna a Hercegovina, Belgicko alebo Srbsko a Francúzsko alebo Gruzínsko.