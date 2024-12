Feneš po prehre so Švédskom: Prvá tretina nám dala šancu, v druhej sme robili rozhodnutia, ktoré nás stáli zápas

aktualizované 21:19

Mladí slovenskí hokejisti začali svoje účinkovanie na juniorskom svetovom šampionáte prehrou so Švédmi 2:5.

Majstrovstvá sveta nezačali tak, ako si plánovali, no musia sa z tohto duelu poučiť a už v piatok 27. decembra proti Švajčiarom predviesť diametrálne odlišný výkon.

Tréner Ivan Feneš a hráči sa v pozápasových rozhovoroch zhodli, že rozhodla druhá tretina, ktorá nám vôbec nevyšla. Pozitívom bol úvod do stretnutia, z ktorého treba ťažiť v nasledujúcom súboji.

Ivan Feneš, tréner SR 20 – zdroj: Joj šport: „Náročný zápas pre nás. Čelili sme asi najlepšiemu tímu v skupine. Prvá tretina nám dala šancu, nádej, no v druhej sme robili rozhodnutia, ktoré nás stáli zápas. Bol to však duel, na ktorom vieme stavať a určite budeme v ďalšom stretnutí lepší. Za pozitívum beriem brankárov výkon, boli sme s nimi schopní korčuľovať 60 minút. Proti Švajčiarom to bude o góle, premeniť presilovky, ubrániť oslabenia. Máme výhodu, že máme viac času na regeneráciu, ale je to začiatok turnaja, takže každý je plný sily.“

Jakub Chromiak, obranca SR 20 – zdroj: Joj šport: „Švédsky tím bol dosť kvalitný. Začiatok bol veľmi dobrý, potom sme po našom góle zaspali, Švédi sa chytili a prakticky nás v druhej tretine k ničomu nepustili. V poslednom dejstve sme sa prebudili, ale už to nestačilo. Napadanie súpera bolo v prostrednej časti hry veľmi kvalitné, ťažko sa vychádzalo z pásma. Treba to hodiť za hlavu a byť pripravení na Švajčiarov, proti ktorým to nebude jednoduché.“

Daniel Jenčko, útočník SR 20 – zdroj: Joj šport: „Úvod bol z našej strany dobrý, v druhej sme však mali obrovský výpadok. Boli tam dlhé striedania, boli sme unavení a to Švédom pomohlo. To, ako mi Juro Pekačík nahral, sme trénovali. Som rád, že to vyšlo, no škoda, že to nerozhodlo o zápase. Švajčiari sú veľmi nepríjemný súper, budú s nami korčuľovať celý zápas a musíme byť na to pripravení už od úvodu.“