Slovensko vstúpilo do kvalifikácie na MS 2026 víťazne. Úspech sprevádzala aj vysoká sledovanosť

Slováci vstúpili do kvalifikácie vo veľkom štýle. Najskôr šokovali futbalovú verejnosť víťazstvom nad favorizovaným Nemeckom a o pár dní neskôr potvrdili svoju formu aj v Luxembursku. Po dvoch dueloch majú na konte plný počet šiestich bodov, pričom brankári stále udržali čisté konto.
Víťazstvo, ktoré sledovali tisíce fanúšikov
Duel v Luxembursku prilákal k televíznym obrazovkám množstvo divákov. Podľa údajov stanice Sport1 dosiahlo stretnutie veľmi dobrú sledovanosť, čo potvrdzuje rastúci záujem verejnosti o kvalifikačné zápasy Slovenska. Futbalisti si tak podporu fanúšikov užívajú nielen priamo na tribúnach, ale aj prostredníctvom televíznych prenosov.
Futbal: Slovensko zdolalo Luxembursko, v 90. minúte o víťazstve rozhodol Tomáš Rigo - FOTO
Historický moment proti Nemecku
Výhra nad Nemeckom sa zapíše do dejín slovenského futbalu. Išlo o historický triumf, ktorý ukázal, že aj proti najväčším favoritom sa dá uspieť, ak mužstvo podá koncentrovaný výkon. Tento úspech dodal tímu sebavedomie a pozitívnu energiu do ďalších stretnutí.
Dôležité zápasy ešte len prídu
Slovensko má výbornú východiskovú pozíciu, no kvalifikácia je ešte len na začiatku. V októbri ich čaká domáci súboj proti Luxembursku, ktorý môže potvrdiť líderské ambície. V novembri príde na rad prestížna odveta s Nemeckom na jeho pôde – duel, ktorý môže mať rozhodujúci význam pre vývoj celej skupiny.
Najbližší program Slovenska v kvalifikácii:
- Slovensko – Luxembursko (13. októbra, Sport1)
- Nemecko – Slovensko (17. novembra, Sport1)