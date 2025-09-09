Slovensko vstúpilo do kvalifikácie na MS 2026 víťazne. Úspech sprevádzala aj vysoká sledovanosť

Slovenská futbalová reprezentácia zažíva vydarený štart do kvalifikačných bojov o postup na svetový šampionát v roku 2026. Po senzačnom triumfe nad Nemeckom si pripísala aj druhé víťazstvo na pôde Luxemburska.
Milota Mezeiová
Redaktorka webovej redakcie
1 min. čítania
Slovensko vstúpilo do kvalifikácie na MS 2026 víťazne. Úspech sprevádzala aj vysoká sledovanosť
Ilustračné foto: Shutterstock
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Slováci vstúpili do kvalifikácie vo veľkom štýle. Najskôr šokovali futbalovú verejnosť víťazstvom nad favorizovaným Nemeckom a o pár dní neskôr potvrdili svoju formu aj v Luxembursku. Po dvoch dueloch majú na konte plný počet šiestich bodov, pričom brankári stále udržali čisté konto.

Víťazstvo, ktoré sledovali tisíce fanúšikov

Duel v Luxembursku prilákal k televíznym obrazovkám množstvo divákov. Podľa údajov stanice Sport1 dosiahlo stretnutie veľmi dobrú sledovanosť, čo potvrdzuje rastúci záujem verejnosti o kvalifikačné zápasy Slovenska. Futbalisti si tak podporu fanúšikov užívajú nielen priamo na tribúnach, ale aj prostredníctvom televíznych prenosov.

Historický moment proti Nemecku

Výhra nad Nemeckom sa zapíše do dejín slovenského futbalu. Išlo o historický triumf, ktorý ukázal, že aj proti najväčším favoritom sa dá uspieť, ak mužstvo podá koncentrovaný výkon. Tento úspech dodal tímu sebavedomie a pozitívnu energiu do ďalších stretnutí.

Dôležité zápasy ešte len prídu

Slovensko má výbornú východiskovú pozíciu, no kvalifikácia je ešte len na začiatku. V októbri ich čaká domáci súboj proti Luxembursku, ktorý môže potvrdiť líderské ambície. V novembri príde na rad prestížna odveta s Nemeckom na jeho pôde – duel, ktorý môže mať rozhodujúci význam pre vývoj celej skupiny.

Najbližší program Slovenska v kvalifikácii:

  • Slovensko – Luxembursko (13. októbra, Sport1)
  • Nemecko – Slovensko (17. novembra, Sport1)
Okruhy tém: Slovenská futbalová reprezentácia Slovenský futbal svetový šampionát
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk