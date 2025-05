Slovensko šokoval prípad rozrezaného šteniatka počas rituálu. Chybu urobila dcéra, že to kamerovala, tvrdí Elena

Slovenskom otriasol šokujúci prípad týrania zvieraťa. Šesťdesiattriročná žena z obce Pavlovce nad Uhom okres Michalovce mala počas rituálu čiernej mágie zaživa rozrezať šesťtýždňové šteniatko, ktoré následne zomrelo. Celý rituál bol vysielaný naživo. Pre portál TV JOJ Noviny.sk sa vyjadrila, prečo to urobila.

Žena našla šteniatko v priekope na ulici a zobrala si ho domov. „Také malé šteniatko to bolo a niekto ho hodil do priekopy. Tam ležal, dýchal ešte, zobrala som ho hore a odniesla som do dvora,“ uviedla pani Elena.

Pichala doňho drievka

Podľa polície žena zapichal psíkovi do brušnej dutiny ostré kolíky, vysypala naň biely prášok, naliala surové vajce a do toho hovorila zaklínadlá v rómskom jazyku. Nakoniec mala ešte do šteniatka zapichnuť ihlice na pletenie.

Rituál opísala aj televíziu.„Normálne nožíkom, tak trošku. Také malé drievka som do neho pichala. A trošku som dala soli,“ povedala Elena. Verila totiž, že vďaka mágii privedie späť muža, ktorý opustil jej dcéru.

Hrozia jej až tri roky

„Kričala som po cigánsky, aby sa k nej vrátil naspäť. Ale aj tak sa nevrátil. Chybu urobila moja dcéra, že to kamerovala,“ doplnila ešte obvinená žena. Svoje konanie obhajuje tým, že psík zomieral.„Ešte žil, ako som ho našla, dávala som mu vodu, ale už neprijímal, dusil sa,“ dodala.

Vyšetrovateľ enviropolície obvinil ženu za prečin týranie zvierat. V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody až na tri roky.